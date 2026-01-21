ETV Bharat / state

वाराणसी में आप सांसद संजय सिंह ने FIR को लेकर दी प्रतिक्रिया, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर जानिये क्या कहा?

वाराणसी : काशी के मणिकर्णिका घाट विवाद में आम आदमी पार्टी के नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत अन्य लोगों पर केस दर्ज किया गया है. इस मामले में आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने मंगलवार को ईटीवी भारत से बातचीत की. वाराणसी में अपने खिलाफ एफआईआर पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की.

उन्होंने आरोप लगाया कि घाट पर मंदिर तोड़ने वालों के बजाय मुझ पर एफआईआर की गई. उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं की गई, तो वह एफआईआर दर्ज कराएंगे. बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार अगर बात नहीं मानेगी, तो आंदोलन होगा.

राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान (Video credit: ETV Bharat)

आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि जो भी वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, वह वहां के साधु संतों द्वारा बनाया गया है. उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर पचासों एफआईआर हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुद्दा यह है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने का काम किया गया है. संजय सिंह ने कहा कि मुझे जो नोटिस दिया गया है, इस पर एक सप्ताह का टाइम दिया गया है, अन्य कोई नोटिस अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई है.



