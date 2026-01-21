वाराणसी में आप सांसद संजय सिंह ने FIR को लेकर दी प्रतिक्रिया, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर जानिये क्या कहा?
आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत की.
January 21, 2026
Updated : January 21, 2026 at 4:40 PM IST
वाराणसी : काशी के मणिकर्णिका घाट विवाद में आम आदमी पार्टी के नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत अन्य लोगों पर केस दर्ज किया गया है. इस मामले में आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने मंगलवार को ईटीवी भारत से बातचीत की. वाराणसी में अपने खिलाफ एफआईआर पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की.
उन्होंने आरोप लगाया कि घाट पर मंदिर तोड़ने वालों के बजाय मुझ पर एफआईआर की गई. उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं की गई, तो वह एफआईआर दर्ज कराएंगे. बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार अगर बात नहीं मानेगी, तो आंदोलन होगा.
आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि जो भी वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, वह वहां के साधु संतों द्वारा बनाया गया है. उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर पचासों एफआईआर हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुद्दा यह है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने का काम किया गया है. संजय सिंह ने कहा कि मुझे जो नोटिस दिया गया है, इस पर एक सप्ताह का टाइम दिया गया है, अन्य कोई नोटिस अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई है.
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पद को लेकर प्रश्न खड़ा करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह कौन होते हैं प्रमाण मांगने वाले? उन्होंने कहा कि यहां हिटलर का राज चल रहा है? स्वामी जी से मेरी बात फोन पर हुई है, मैंने उनसे कहा है कि हम लोग उनके साथ हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि एक शंकराचार्य को अपमानित किया जा रहा है.
सांसद संजय सिंह ने कहा कि मेरी मांग है 10 हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, बदले में दो घंटे प्रतिदिन कोई न कोई सरकारी काम दिया जाए. उन्होंने कहा कि हम मुफ्त में पैसा नहीं मांग रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमने यह मांग रखी है कि 18 साल के ऊपर के लोगों को रोजगार दिया जाए, वर्ना 10 हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार अगर बात नहीं मानेगी तो आंदोलन होगा.
