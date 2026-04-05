राघव चड्ढा मामले में विजयवर्गीय का बड़ा बयान, कहा- आम आदमी पार्टी राजनीतिक दल नहीं लुटेरों की संस्था
मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, आम आदमी पार्टी में जब तक लूट का आवंटन बराबर होता है तो सब साथ में रहते हैं. और जैसे ही गड़बड़ हो जाता है तो सभी पार्टी छोड़कर भागने लगते हैं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 4:06 PM IST
इंदौर: आम आदमी पार्टी द्वारा पार्टी नेता राघव चड्ढा के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी भी AAP पर निशाना साधने में नहीं चूक रही है. मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आम आदमी पार्टी को लुटेरों की संस्था बता दिया. इंदौर में उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी में जब तक लूट का आवंटन बराबर होता है तो सब साथ में रहते हैं. और जैसे ही गड़बड़ हो जाता है तो सभी पार्टी छोड़कर भागने लगते हैं. अभी भी आम आदमी पार्टी में इसी बात का विरोध है.
इंदौर विकास प्राधिकरण में आयोजित विकास कार्यों की समन्वय बैठक में हुए शामिल
शनिवार को इंदौर में इंदौर विकास प्राधिकरण में आयोजित विकास कार्यों की समन्वय बैठक के दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राघव चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए कहा, आम आदमी पार्टी जब से बनी है तब से पार्टी से लोग हटते जा रहे हैं. योगेंद्र यादव के समय से आम आदमी पार्टी में ऐसा ही चल रहा है. क्योंकि आम आदमी पार्टी एक प्राइवेट कंपनी बनकर रह गई है.
असल हाल ही में आम आदमी पार्टी ने पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा सदन में उपनेता पद से हटा दिया है. इसके बाद से ही राघव चड्ढा के खिलाफ आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक विरोध उबाल पर है. हालांकि पार्टी ने इसे सामान्य अनुशासनात्मक कार्रवाई बताया है.
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आम आदमी पार्टी का आरोप है कि राघव चड्ढा पार्टी से जुड़े मुद्दों और देश में लोकतंत्र की स्थिति पर मोदी सरकार के खिलाफ बोलने से बचते रहे हैं. इसके अलावा जब केजरीवाल पर कार्रवाई हुई तब भी वे विदेश में थे. जाहिर है राघव चड्ढा ने बार-बार पार्टी लाइन के खिलाफ काम किया है.
राघव चड्ढा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन पर साइन करने से मना कर दिया था
इसके अलावा उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन पर साइन करने से मना कर दिया था. वहीं एलपीजी संकट पर भी वह सदन में कुछ नहीं बोले हैं. इसलिए भी पार्टी के भीतर उनको लेकर खासी नाराजगी थी. अब जबकि राघव चड्ढा ने सफाई दी है तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता भी अपने स्तर पर वीडियो जारी करके राघव चड्ढा की निष्क्रियता उजागर कर रहे हैं.