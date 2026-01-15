ETV Bharat / state

अतिशी के 'झूठ' को सच बनाने के लिए पंजाब पुलिस का दुरुपयोग कर रही है AAP: मनजिंदर सिंह सिरसा

दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कहा कि AAP का जन्म ही झूठ से हुआ है. उसका सबसे बड़ा उदाहरण अरविंद केजरीवाल है.

दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिरसा
दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिरसा (ETV Bharat)
नई दिल्ली: दिल्ली की राजनीति में गुरु तेग बहादुर जी के संदर्भ में दिए गए कथित अपमानजनक बयान को लेकर घमासान जारी है. गुरुवार शाम में दिल्ली सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी (आप) और पंजाब सरकार पर चौतरफा हमला बोला. सिरसा ने दो टूक कहा कि यह पूरा मामला "झूठ को सच साबित करने की एक संगठित साजिश" है और इसके लिए संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर पंजाब पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है.

सिरसा ने तंज कसते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही झूठ से हुआ है. उन्होंने अरविंद केजरीवाल का उदाहरण देते हुए कहा कि जो व्यक्ति सुरक्षा, सरकारी बंगला और गाड़ी न लेने की कसमें खाकर सत्ता में आया और बाद में सब कुछ अपना लिया, उसकी पार्टी से नैतिकता की उम्मीद करना बेमानी है. उन्होंने आरोप लगाया कि अब इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अतिशी ने दिल्ली विधानसभा के भीतर गुरु तेग बहादुर जी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और अब फॉरेंसिक रिपोर्ट की आड़ में उस पाप को छिपाने की कोशिश कर रही हैं.

फॉरेंसिक जांच या 'कहानी लेखन': सिरसा ने पंजाब पुलिस द्वारा पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने इसे "तथ्यों के बजाय कहानी लेखन" करार दिया. सिरसा ने आपत्ति जताते हुए पूछा कि बिना मूल विधानसभा वीडियो प्राप्त किए जांच कैसे पूरी हो गई?बिना अतिशी का वॉयस सैंपल लिए यह कैसे तय हुआ कि आवाज उनकी नहीं है? किसी साइबर विशेषज्ञ के बजाय एक सिपाही (कांस्टेबल) द्वारा एआई टूल (AI Tool) से तैयार रिपोर्ट को अदालत में कैसे पेश किया जा सकता है?

केवल 'डॉक्टर्ड' कह देने से सच नहीं बदल जाता: उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में यह तक नहीं बताया गया कि वीडियो के किस सेकंड में छेड़छाड़ हुई. केवल 'डॉक्टर्ड' कह देने से सच नहीं बदल जाता. मंत्री ने पंजाब पुलिस के दोहरे मापदंडों को उजागर करते हुए पटियाला के एक एसपी के वायरल ऑडियो का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि जहां पंजाब पुलिस ने हाईकोर्ट में यह कहकर हाथ खड़े कर दिए कि सैंपल न मिलने के कारण जांच संभव नहीं है, वहीं अतिशी के मामले में बिना किसी ठोस आधार के आनन-फानन में रिपोर्ट तैयार कर ली गई. सिरसा ने सवाल किया कि यह 'स्टेट बनाम मेटा' (State vs Meta) का केस है, तो फिर इसमें शामिल अन्य लोगों को पार्टी क्यों नहीं बनाया गया?

धार्मिक भावनाओं का अपमान असहनीय: भावुक होते हुए सिरसा ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का सम्मान राजनीति से ऊपर है. उन्होंने कहा, "मैं रोज गुरुद्वारे में सिर झुकाता हूँ, हम गुरु मर्यादा का मज़ाक सहन नहीं करेंगे." उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आतिशी को बचाने के लिए सरकारी तंत्र झोंक देना शर्मनाक है. सिरसा ने अंत में चेतावनी दी कि एक झूठ को छिपाने के लिए हजार झूठ भी बोल दिए जाएं, तो भी गुरु साहब के अपमान का पाप नहीं धुलेगा. उन्होंने मांग की कि अतिशी सार्वजनिक रूप से सामने आएं और अपनी चुप्पी तोड़ें.

वहीं, उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि गुरुवार को जालंधर कोर्ट में साबित हुआ है कि दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने शेयर की थी फ़र्ज़ी वीडियो, कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वीडियो हटाने का आदेश दिया है. कपिल मिश्रा ने श्री गुरु तेग बहादुर जी से जुड़ी फ़र्ज़ी वीडियो शेयर की थी, जिसे बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी शेयर किया.

संपादक की पसंद

