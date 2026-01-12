बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हत्याचार के विरोध में आप ने भी खोला मोर्चा, प्रदर्शन-नारेबाजी
लखनऊ के कैसरबाग में पुतला फूंका, नारेबाजी के दौरान कार्यकर्ताओं से धक्कामुक्की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 12, 2026 at 8:41 AM IST
लखनऊ: आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर लगातार बढ़ते हमलों, मंदिरों को निशाना बनाए जाने, महिलाओं और बच्चों के साथ हो रही अमानवीय बर्बरता और भय के माहौल में कराए जा रहे जबरन पलायन के विरोध में रविवार को विरोध प्रदर्शन किया गया. पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार की शर्मनाक चुप्पी और पूरी तरह विफल विदेश नीति के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए स्पष्ट किया कि हिंदुओं के खून पर खामोशी अब स्वीकार नहीं की जाएगी.आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा.
बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंका: लखनऊ स्वास्थ्य भवन कैसरबाग में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंका और केन्द्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग और सख्ती की, जिससे धक्का-मुक्की और झड़प हुई. इसके बाद कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हो रहे प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन भारत सरकार न तो कूटनीतिक दबाव बना रही है और न ही अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कोई ठोस पहल कर रही है. पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की यह चुप्पी अत्याचारियों के हौसले बढ़ा रही है और इससे बांग्लादेश में हालात और भयावह होते जा रहे हैं. इस मौके पर अयोध्या प्रांत अध्यक्ष विनय पटेल ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है.
आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रिंस सोनी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ खून-खराबा हो रहा है. भारत सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए. जिलाध्यक्ष इरम रिजवी ने कड़े शब्दों में कहा कि देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ खुलकर बोलना ही पड़ेगा .
राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन की प्रमुख मांगें
- हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी तक भारत–बांग्लादेश के सभी व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध तत्काल समाप्त किए जाएं.
- केंद्र सरकार द्वारा बांग्लादेश को हजारों टन डीजल देने के व्यापार पर तुरंत रोक लगाई जाए.
- बांग्लादेश को दी जा रही बिजली आपूर्ति पर भी तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए.
- बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दिए जा रहे संरक्षण पर प्रधानमंत्री तुरंत कड़ा और स्पष्ट निर्णय लें, जिससे हिंदू विरोधी हिंसा को किसी भी तरह का समर्थन न मिले.
