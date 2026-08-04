आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष सड़क हादसे में घायल, बिलासपुर के अस्पताल में इलाज जारी
डॉक्टरों के अनुसार उनके सिर और कंधे में भारी चोट आई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 4, 2026 at 7:59 PM IST
बिलासपुर: आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा मंगलवार सुबह सड़क हादसे का शिकार हो गए. हादसे में उन्हें सिर और कंधे में गंभीर चोटें आई हैं, उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
आप के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा घायल
जानकारी के मुताबिक अभिषेक मिश्रा सुबह करीब 10 बजे अपने घर अकलतरा से कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बिलासपुर में पार्टी की बैठक में शामिल होने जा रहे थे. सुबह 10 बजकर 30 मिनट से लेकर सुबह 11 बजे के बीच किरारी मस्तूरी गांव के पास फोरलेन NH-49 पर नहर के ऊपर बने पुल पर यह हादसा हुआ.
तेज रफ्तार गाड़ी हाईवे पर जा चढ़ी
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक बाइक सवार किरारी नहर की तरफ से अचानक हाईवे पर चढ़ गया और उनकी कार के सामने आ गया. अभिषेक ने बाइक सवार को बचाने के लिए स्टीयरिंग घुमा दिया, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर पुल से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. तब तक बाइक सवार मौके से भाग निकला. सीसीटीवी फुटेज के जरिए अब बाइक सवार युवक की तलाश की जा रही है.
आप नेता का अस्पताल में इलाज जारी
फिलहाल हादसे के बाद अभिषेक मिश्रा को तत्काल अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों के अनुसार उनके सिर और कंधे में भारी चोट आई है. फिलहाल आप नेता का इलाज जारी है और वो पूरी तरह से ठीक हैं.
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