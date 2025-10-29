ETV Bharat / state

Artificial Rain पर घिरी रेखा सरकार, सौरभ भारद्वाज ने कहा- संभव नहीं कृत्रिम बारिश, सर्कस कर रही सरकार

दिल्ली में कृत्रिम वर्षा पर सौरभ भारद्वाज बोले- जनता को बेवकूफ बना रही है सरकार

सौरभ भारद्वाज का दावा-दिल्ली में वैज्ञानिक तौर पर आर्टिफिशयल रेन संभव नहीं
सौरभ भारद्वाज का दावा-दिल्ली में वैज्ञानिक तौर पर आर्टिफिशयल रेन संभव नहीं (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 29, 2025 at 12:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली में क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम वर्षा की कोशिश पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार को चौतरफा घेर लिया है. AAP ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को पार्टी कार्यालय में कहा कि यह पूरा अभियान वैज्ञानिक दृष्टि से असंभव होने के बावजूद केवल प्रचार और दिखावे के लिए किया गया, जिससे जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी हुई.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, लेकिन उसका समाधान वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए न कि ड्रामा और पब्लिसिटी के माध्यम से. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने दिवाली के बाद कृत्रिम वर्षा कराने का दावा किया था पर एक बूंद बारिश नहीं हुई. भारद्वाज ने कहा कि पहले कहा गया कि दोपहर 12 बजे बारिश होगी, फिर शाम 4 बजे तक का समय बढ़ा दिया गया, लेकिन अंत में कुछ नहीं हुआ. यह जनता को बेवकूफ बनाने का तरीका है.

उन्होंने केंद्र सरकार के दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि दिसंबर 2024 में संसद में दिये गए एक आधिकारिक जवाब में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD), वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने साफ कहा था कि दिल्ली की सर्दियों में क्लाउड सीडिंग संभव नहीं है. इन संस्थाओं ने बताया कि इस दौरान बनने वाले बादल पश्चिमी विक्षोभों के कारण होते हैं, जो प्राकृतिक वर्षा कर देते हैं. ऊंचाई पर बने बादलों तक विमान नहीं पहुंच सकते और यदि कृत्रिम वर्षा की जाती भी है तो सूखे वातावरण के कारण वर्षा की बूंदें धरती तक पहुंचने से पहले ही भाप बन जाती हैं.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार की तीन-तीन वैज्ञानिक संस्थाओं की राय के बावजूद दिल्ली सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च कर यह सर्कस किया. यह न सिर्फ जनता के साथ धोखा है, बल्कि वैज्ञानिक समुदाय के साथ भी मजाक है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब वैज्ञानिक रूप से यह असंभव था तो परियोजना को मंजूरी कैसे दी गई और इसका खर्च जनता के पैसे से क्यों किया गया.

उन्होंने यह भी कहा कि क्लाउड सीडिंग में इस्तेमाल होने वाले रसायनों से पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं. सरकार यह बताए कि जब खुद केंद्र की संस्थाएं इसे खतरनाक बता चुकी हैं तो दिल्ली के लोगों पर यह प्रयोग क्यों किया गया? उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मांग की कि वह जनता को बताएं कि इस परियोजना पर कितना पैसा खर्च हुआ और परिणाम क्या निकले. भारद्वाज ने कहा कि यह पूरी तरह से एक स्कैम है. जनता के टैक्स के पैसों की एक-एक पाई का हिसाब लिया जाएगा.

दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का तीसरा परीक्षण कराने की तैयारी
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को कहा कि IIT कानपुर द्वारा कृत्रिम वर्षा की संभावना तलाशने के लिए दूसरा परीक्षण पूरा होने के बाद, राष्ट्रीय राजधानी में क्लाउड सीडिंग का तीसरा चरण आयोजित किया जाएगा. दूसरा क्लाउड-सीडिंग परीक्षण मंगलवार को आईआईटी कानपुर द्वारा किया गया, जिसमें बारिश कराने के लिए नमक-आधारित और सिल्वर आयोडाइड फ्लेयर्स से सुसज्जित सेसना विमान का उपयोग किया गया. पहला परीक्षण पिछले सप्ताह 23 सितंबर को बुराड़ी के ऊपर किया गया था.

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पिछले परीक्षण में, अनुमान लगाया गया था कि बादलों में नमी की मात्रा 15 से 20 प्रतिशत थी, जो बहुत कम है. उन्होंने कहा, "अगर हम इसमें सफल होते हैं, तो यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी. आईआईटी कानपुर बड़े पैमाने पर नमूने एकत्र कर रहा है... इस क्लाउड सीडिंग से पहले आठ फ्लेयर्स दागे गए थे, एक फ्लेयर 2 से 2.5 मिनट तक रहता है और उसका वजन 1 से 2.5 किलो होता है. इसलिए, यह क्लाउड सीडिंग लगभग 15-20 मिनट तक चली, और दूसरे परीक्षण में इसकी संख्या बढ़ने की संभावना है. सिरसा ने यह भी कहा कि आईआईटी कानपुर की टीम ने व्यवस्थित रूप से किए गए इन प्रयोगों से अच्छे परिणामों की उम्मीद जताई है.

ये भी पढ़ें- कृत्रिम बारिश का अब भी इंतज़ार: दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के प्रयास रहे विफल, प्रदूषण से राहत अभी दूर

ये भी पढे़ं- क्या क्लाउड-सीडिंग से दिल्ली को धुंध से मिलेगा छुटकारा? विशेषज्ञों ने जताई आशंका

TAGGED:

AAP ATTACKS BJP ON ARTIFICIAL RAIN
DELHI ARTIFICIAL RAIN
CLOUD SEEDING IN DELHI
SAURABH BHARDWAJ
ARTIFICIAL RAIN IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम आतंकी हमले पर UN रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, रोहिंग्या को लेकर कही गईं थी बातें

बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, रुपया मजबूत

महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल आज, जानें मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

इजराइल का गाजा पर हवाई हमला, 30 की मौत, वेंस बोले- युद्धविराम समझौता अभी भी कायम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.