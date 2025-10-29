Artificial Rain पर घिरी रेखा सरकार, सौरभ भारद्वाज ने कहा- संभव नहीं कृत्रिम बारिश, सर्कस कर रही सरकार
दिल्ली में कृत्रिम वर्षा पर सौरभ भारद्वाज बोले- जनता को बेवकूफ बना रही है सरकार
Published : October 29, 2025 at 12:39 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम वर्षा की कोशिश पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार को चौतरफा घेर लिया है. AAP ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को पार्टी कार्यालय में कहा कि यह पूरा अभियान वैज्ञानिक दृष्टि से असंभव होने के बावजूद केवल प्रचार और दिखावे के लिए किया गया, जिससे जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी हुई.
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, लेकिन उसका समाधान वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए न कि ड्रामा और पब्लिसिटी के माध्यम से. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने दिवाली के बाद कृत्रिम वर्षा कराने का दावा किया था पर एक बूंद बारिश नहीं हुई. भारद्वाज ने कहा कि पहले कहा गया कि दोपहर 12 बजे बारिश होगी, फिर शाम 4 बजे तक का समय बढ़ा दिया गया, लेकिन अंत में कुछ नहीं हुआ. यह जनता को बेवकूफ बनाने का तरीका है.
पिछले साल केंद्र सरकार ने कहा- दिल्ली में Cloud Seeding नहीं कराई जा सकती‼️— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) October 29, 2025
दिल्ली की BJP सरकार अपनी PR Activity के चक्कर में भारत के वैज्ञानिकों की बेइज्जती करा रही है। दिल्ली में जब हमारी सरकार थी तब IIT कानपुर के साथ Artificial Rain को लेकर कई बार चर्चा हुई थी।
पिछले साल… pic.twitter.com/WjGkHS4K43
उन्होंने केंद्र सरकार के दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि दिसंबर 2024 में संसद में दिये गए एक आधिकारिक जवाब में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD), वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने साफ कहा था कि दिल्ली की सर्दियों में क्लाउड सीडिंग संभव नहीं है. इन संस्थाओं ने बताया कि इस दौरान बनने वाले बादल पश्चिमी विक्षोभों के कारण होते हैं, जो प्राकृतिक वर्षा कर देते हैं. ऊंचाई पर बने बादलों तक विमान नहीं पहुंच सकते और यदि कृत्रिम वर्षा की जाती भी है तो सूखे वातावरण के कारण वर्षा की बूंदें धरती तक पहुंचने से पहले ही भाप बन जाती हैं.
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार की तीन-तीन वैज्ञानिक संस्थाओं की राय के बावजूद दिल्ली सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च कर यह सर्कस किया. यह न सिर्फ जनता के साथ धोखा है, बल्कि वैज्ञानिक समुदाय के साथ भी मजाक है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब वैज्ञानिक रूप से यह असंभव था तो परियोजना को मंजूरी कैसे दी गई और इसका खर्च जनता के पैसे से क्यों किया गया.
Artificial Rain पर केंद्र सरकार ने दिसम्बर 2024 में CPCB, IMD, CAQM की वैज्ञानिक विशेषज्ञ राय (Sceintific Expert Opinion) संसद में साझा की और दिल्ली सरकार को भी भेजी थी— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) October 29, 2025
- सर्दियों में दिल्ली में कृत्रिम वर्षा संभव नहीं
- कृत्रिम वर्षा के केमिकल के लोगों को हो सकती हैं… pic.twitter.com/n051eO4jsV
उन्होंने यह भी कहा कि क्लाउड सीडिंग में इस्तेमाल होने वाले रसायनों से पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं. सरकार यह बताए कि जब खुद केंद्र की संस्थाएं इसे खतरनाक बता चुकी हैं तो दिल्ली के लोगों पर यह प्रयोग क्यों किया गया? उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मांग की कि वह जनता को बताएं कि इस परियोजना पर कितना पैसा खर्च हुआ और परिणाम क्या निकले. भारद्वाज ने कहा कि यह पूरी तरह से एक स्कैम है. जनता के टैक्स के पैसों की एक-एक पाई का हिसाब लिया जाएगा.
दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का तीसरा परीक्षण कराने की तैयारी
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को कहा कि IIT कानपुर द्वारा कृत्रिम वर्षा की संभावना तलाशने के लिए दूसरा परीक्षण पूरा होने के बाद, राष्ट्रीय राजधानी में क्लाउड सीडिंग का तीसरा चरण आयोजित किया जाएगा. दूसरा क्लाउड-सीडिंग परीक्षण मंगलवार को आईआईटी कानपुर द्वारा किया गया, जिसमें बारिश कराने के लिए नमक-आधारित और सिल्वर आयोडाइड फ्लेयर्स से सुसज्जित सेसना विमान का उपयोग किया गया. पहला परीक्षण पिछले सप्ताह 23 सितंबर को बुराड़ी के ऊपर किया गया था.
पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पिछले परीक्षण में, अनुमान लगाया गया था कि बादलों में नमी की मात्रा 15 से 20 प्रतिशत थी, जो बहुत कम है. उन्होंने कहा, "अगर हम इसमें सफल होते हैं, तो यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी. आईआईटी कानपुर बड़े पैमाने पर नमूने एकत्र कर रहा है... इस क्लाउड सीडिंग से पहले आठ फ्लेयर्स दागे गए थे, एक फ्लेयर 2 से 2.5 मिनट तक रहता है और उसका वजन 1 से 2.5 किलो होता है. इसलिए, यह क्लाउड सीडिंग लगभग 15-20 मिनट तक चली, और दूसरे परीक्षण में इसकी संख्या बढ़ने की संभावना है. सिरसा ने यह भी कहा कि आईआईटी कानपुर की टीम ने व्यवस्थित रूप से किए गए इन प्रयोगों से अच्छे परिणामों की उम्मीद जताई है.
