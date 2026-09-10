आम आदमी पार्टी ने यूपी में घोषित किए नए प्रदेश प्रवक्ता, इमरान संभलशाही और अरुण सिंह चंदेल को दी कमान
मुख्य प्रवक्ता वंशराज दुबे ने कहा, पार्टी लगातार समर्पित, विद्वान और जमीनी चेहरों को आगे ला रही है, जो जनसरोकारों को प्रखरता से रख सकें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 7:45 PM IST
लखनऊ : आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता वंशराज दुबे ने इमरान संभलशाही और अरुण सिंह चंदेल को प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया है. पार्टी ने दोनों नवनियुक्त प्रवक्ताओं को मिली इस नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए हार्दिक बधाई दी है. प्रदेश के विभिन्न प्रबुद्ध क्षेत्रों से ताल्लुक रखने वाले इन दोनों के आने से पार्टी की मीडिया विंग को बौद्धिक, वैचारिक और जमीनी स्तर पर अभूतपूर्व मजबूती मिलेगी.
मुख्य प्रवक्ता वंशराज दुबे ने कहा कि पार्टी लगातार ऐसे समर्पित, विद्वान और जमीनी चेहरों को आगे ला रही है, जो जनसरोकारों को प्रखरता से रख सकें. उन्होंने कहा कि इमरान संभलशाही और अरुण सिंह चंदेल दोनों ही अपने-अपने क्षेत्रों के सिद्धहस्त हस्ताक्षर हैं. वंशराज दुबे ने कहा कि आज जब उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और तानाशाही चरम पर है, तब कलम, अध्ययन और पत्रकारिता की ताकत से लैस ये प्रवक्ता टीवी बहसों से लेकर सड़कों तक जनता के बुनियादी मुद्दों पर मौजूदा सरकार की जवाबदेही तय करने का काम करेंगे.
AAP के संगठन विस्तार के क्रम में प्रदेश प्रभारी व सांसद @SanjayAzadSln जी की स्वीकृति से आम आदमी पार्टी, उत्तर प्रदेश मुख्य प्रवक्ता @VanshrajDubey जी ने इमरान संभलशाही जी एवं अरुण सिंह चंदेल जी को प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया।— Aam Aadmi Party- Uttar Pradesh (@AAPUttarPradesh) September 9, 2026
आप दोनों को मिली जिम्मेदारी के लिए बहुत-बहुत बधाई… pic.twitter.com/Ftew0u1RKX
नवनियुक्त प्रदेश प्रवक्ता इमरान संभलशाही साहित्य और शिक्षा जगत में एक प्रतिष्ठित पहचान रखते हैं. लेखन के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय इमरान संभलशाही के अब तक तीन कविता-संग्रह और एक कहानी-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं. उनके उत्कृष्ट रचनात्मक योगदान के लिए उन्हें हिंदी अकादमी, मुंबई ने प्रतिष्ठित 'साहित्य भूषण सम्मान' और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की तरफ से 'वामिक जौनपुरी सम्मान' सहित कई अन्य राष्ट्रीय व प्रांतीय सम्मानों से नवाजा जा चुका है.
पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार अरुण सिंह चंदेल को प्रदेश प्रवक्ता बनाकर आम आदमी पार्टी ने मीडिया प्रबंधन को एक अनुभवी दृष्टि दी है. ग्रामीण समस्याओं, जनमुद्दों और जमीनी राजनीति पर गहरी पकड़ रखने वाले अरुण सिंह चंदेल ने अपनी नियुक्ति पर पार्टी नेतृत्व का आभार जताया. उन्होंने कहा कि एक पत्रकार के तौर पर उन्होंने हमेशा सत्ता की खामियों और जनता की बेबसी को करीब से देखा व समझा है. अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में वे उसी निष्पक्ष और निर्भीक तेवर के साथ उत्तर प्रदेश की जनविरोधी नीतियों को उजागर करेंगे.
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