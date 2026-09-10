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आम आदमी पार्टी ने यूपी में घोषित किए नए प्रदेश प्रवक्ता, इमरान संभलशाही और अरुण सिंह चंदेल को दी कमान

आप ने नए प्रदेश प्रवक्ता घोषित किए. ( Photo Credit; AAP Media cell )

लखनऊ : आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता वंशराज दुबे ने इमरान संभलशाही और अरुण सिंह चंदेल को प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया है. पार्टी ने दोनों नवनियुक्त प्रवक्ताओं को मिली इस नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए हार्दिक बधाई दी है. प्रदेश के विभिन्न प्रबुद्ध क्षेत्रों से ताल्लुक रखने वाले इन दोनों के आने से पार्टी की मीडिया विंग को बौद्धिक, वैचारिक और जमीनी स्तर पर अभूतपूर्व मजबूती मिलेगी. मुख्य प्रवक्ता वंशराज दुबे ने कहा कि पार्टी लगातार ऐसे समर्पित, विद्वान और जमीनी चेहरों को आगे ला रही है, जो जनसरोकारों को प्रखरता से रख सकें. उन्होंने कहा कि इमरान संभलशाही और अरुण सिंह चंदेल दोनों ही अपने-अपने क्षेत्रों के सिद्धहस्त हस्ताक्षर हैं. वंशराज दुबे ने कहा कि आज जब उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और तानाशाही चरम पर है, तब कलम, अध्ययन और पत्रकारिता की ताकत से लैस ये प्रवक्ता टीवी बहसों से लेकर सड़कों तक जनता के बुनियादी मुद्दों पर मौजूदा सरकार की जवाबदेही तय करने का काम करेंगे.