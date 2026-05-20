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नगरीय निकाय चुनाव में पूरी मज़बूती के साथ उतरेगी आम आदमी पार्टी, प्रत्याशियों की जारी की गई लिस्ट

आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा है कि नगर पंचायत चुनावों में आप जनता के विश्वास को मजबूत जनसमर्थन में बदलने का काम करेगी.

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आम आदमी पार्टी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 20, 2026 at 9:19 AM IST

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रायपुर: आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी नगरीय निकाय चुनावों के लिए अपने प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा कर दी है. पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह इन चुनावों को पूरी गंभीरता, संगठनात्मक मजबूती और जनता के मुद्दों के साथ लड़ेगी. दिल्ली के विधायक एवं आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के सहप्रभारी मुकेश अहलावत के निर्देश पर प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मंथन स्थानीय समीकरण जनस्वीकृति और संगठनात्मक फीडबैक के आधार पर प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप दिया गया है.

नगरीय निकाय चुनावों के लिए आप के कैंडिडेट

आम आदमी पार्टी द्वारा बिलासपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 29 से साहिल खान और जगदलपुर नगर निगम वार्ड क्रमांक 16 से रुबीना कुरैशी को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया है. इसी प्रकार नगर पंचायत घुमका से अध्यक्ष पद के लिए अलीशा जोशी को प्रत्याशी बनाया गया है. वार्ड प्रत्याशियों में आशुतोष नारायण सिंह, रेवती बघेल, हुमन लाल जोशी, रविन्द्र ठाकुर, विक्रम वर्मा, गोपेश्वर वर्मा, हिंसा राम वर्मा, पदमा वर्मा, दिनेश्वरी साहू, जयप्रकाश यदु, रोशन कुमार, केलेश्वरी वर्मा, पूर्णिमा वर्मा, कमली बाई वर्मा एवं सालिक राम को पार्टी ने मैदान में उतारा है.

नगर पंचायत बम्हनीडीह में आप के प्रत्याशी

नगर पंचायत बम्हनीडीह से अध्यक्ष पद के लिए माधव प्रसाद डडसेना को प्रत्याशी घोषित किया गया है. वहीं वार्ड प्रत्याशियों में अहमद रज़ा, कंचन चौहान, मनीराम पटेल, नत्थूलाल यादव, पृथ्वीराज चौहान, कालिंद्री जायसवाल, सुमित्रा डडसेना, दीपिका जायसवाल, रामकुमार कुम्हार एवं रामगोपाल जायसवाल को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है.

नगर पंचायत पलारी से आप के प्रत्याशी

नगर पंचायत पलारी से अध्यक्ष पद के लिए कृष्ण कुमार बंजारे को उम्मीदवार बनाया गया है. वार्ड प्रत्याशियों में प्रशांत साहू, लोकेंद्र साहू, दिनाराम साहू, परमिता साहू एवं वेद प्रकाश ठाकुर को पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है.

नगर पंचायत शिवनन्दनपुर

वहीं नगर पंचायत शिवनन्दनपुर से अध्यक्ष पद के लिए सतपाल साहू को प्रत्याशी घोषित किया गया है. वार्ड प्रत्याशियों में अजय घोष, सिंधु घोष, नीरा सिंह, अविनाश सोनी, मंगरु गुप्ता, विजय पठारी एवं मोनू पठारी को अधिकृत उम्मीदवार बनाया गया है.

इस मौके पर आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जायसवाल, अभिषेक मिश्रा और देवलाल नरेटी ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि पार्टी द्वारा घोषित सभी प्रत्याशी जनता के मुद्दों के प्रति लगाव और समर्पण की भावना रखने वाले साथी हैं. उन्हें पूर्ण विश्वास है कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी क्षेत्र की जनता की आवाज़ को मजबूती से उठाते हुए विकास, पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसरोकारों की राजनीति को नई दिशा देंगे. प्रदेश की जनता अब पारंपरिक राजनीति से आगे बढ़कर विकल्प की राजनीति चाहती है. आम आदमी पार्टी नगर पंचायत चुनावों में जनता के विश्वास को मजबूत जनसमर्थन में बदलने का कार्य करेगा.

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