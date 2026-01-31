ETV Bharat / state

दिल्ली में बंद होने लगा AAP का मोहल्ला क्लीनिक, लोगों ने कहा- "अच्छी योजना थी, चलना चाहिए था''

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लोगों के इलाज के लिए खोले गए मोहल्ला क्लीनिक को बंद किया जा रहा है. दिल्ली में बीते 11 सालों से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सत्ता थी. इस दौरान जनहित को लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा बहुत से ऐसे कार्य किए गए थे जिसकी सराहना लोगों ने की थी. इसी कड़ी में पूरे दिल्ली में आप के द्वारा मोहल्ला क्लीनिक बनवाया गया था, जो उनकी सबसे बड़ी योजनाओं में से एक थी.

मोहल्ला क्लीनिक शुरू होने के बाद छोटी-छोटी बीमारियों के लिए लोगों को बड़े-बड़े अस्पताल या प्राइवेट अस्पतालों का चक्कर नहीं लगाना पड़ता था. लोगों का उनका इलाज आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक में हो रहा था. लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है. बीजेपी के द्वारा कई विकास कार्य किए जा रहे हैं और पिछली सरकार के द्वारा लागू कई योजनाओं को बंद कर रहे हैं. वहीं, अब दिल्ली में धीरे-धीरे मोहल्ला क्लीनिक को भी बंद किया जा रहा है.

तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के द्वारा तकरीबन 10 मोहल्ला क्लीनिक बनाया गया था, जो अब धीरे-धीरे बंद होने लगा है. वहीं, मोहल्ला क्लीनिक के बंद होने से अब आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस दौरान मोहल्ला क्लीनिक में इलाज कराने वाले अलीबाग ने बताया, ''हम लोग बीते कई वर्षों से छोटी-छोटी बीमारियों के लिए अपने मोहल्ला क्लीनिक में इलाज कर रहे थे. एक तो मोहल्ला क्लीनिक हमारे मोहल्ला में होता है, इसलिए हम लोग यहां चले आते हैं. वहीं दूसरी तरफ मोहल्ला क्लीनिक में बैठने वाले डॉक्टर भी अच्छे होते हैं. दवाइयां भी मुफ्त मिलती है और टेस्ट भी मुक्त होता है, लेकिन अब बहुत दिक्कत हो रहा है. अब इन्हीं छोटी-छोटी बीमारियों के लिए हमें बड़े अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ेंगे.''

दिल्ली में बंद होने लगा AAP का मोहल्ला क्लीनिक (ETV Bharat)

मोहल्ला क्लीनिक में इलाज कराने वाले एक अन्य व्यक्ति कल्लू कुमार ने बताया, ''मोहल्ला क्लीनिक बंद हो जाने से हम लोगों को बहुत दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग इसे दोबारा खुलवाना चाहते हैं. सर्दी खांसी होने पर हम लोग यहां इलाज कर लेते थे. दवाइयां मिल जाती थी मगर अब बहुत दिक्कत होगा.'' वहीं, ममता ने बताया कि हम लोग यहां बरसों से मोहल्ला क्लीनिक में इलाज करा रहे थे. हम लोग पास के ही कॉलोनी के रहने वाले हैं. यह हमारे पास में ही मोहल्ला क्लीनिक बना था, इसलिए हम लोग यहां आकर अपना इलाज कर लेते थे. टेस्ट भी मुक्त होता था, दवाइयां भी मुफ्त मिलती थी. लेकिन अब बंद हो गया है तो हम लोगों को काफी दिक्कत हो रही है.