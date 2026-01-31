दिल्ली में बंद होने लगा AAP का मोहल्ला क्लीनिक, लोगों ने कहा- "अच्छी योजना थी, चलना चाहिए था''

ETV Bharat / state

आम आदमी पार्टी के द्वारा मोहल्ला क्लीनिक बनवाया गया था, जो उनकी सबसे बड़ी योजनाओं में से एक थी.

ETV Bharat Delhi Team

January 31, 2026

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लोगों के इलाज के लिए खोले गए मोहल्ला क्लीनिक को बंद किया जा रहा है. दिल्ली में बीते 11 सालों से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सत्ता थी. इस दौरान जनहित को लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा बहुत से ऐसे कार्य किए गए थे जिसकी सराहना लोगों ने की थी. इसी कड़ी में पूरे दिल्ली में आप के द्वारा मोहल्ला क्लीनिक बनवाया गया था, जो उनकी सबसे बड़ी योजनाओं में से एक थी.

मोहल्ला क्लीनिक शुरू होने के बाद छोटी-छोटी बीमारियों के लिए लोगों को बड़े-बड़े अस्पताल या प्राइवेट अस्पतालों का चक्कर नहीं लगाना पड़ता था. लोगों का उनका इलाज आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक में हो रहा था. लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है. बीजेपी के द्वारा कई विकास कार्य किए जा रहे हैं और पिछली सरकार के द्वारा लागू कई योजनाओं को बंद कर रहे हैं. वहीं, अब दिल्ली में धीरे-धीरे मोहल्ला क्लीनिक को भी बंद किया जा रहा है.

तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के द्वारा तकरीबन 10 मोहल्ला क्लीनिक बनाया गया था, जो अब धीरे-धीरे बंद होने लगा है. वहीं, मोहल्ला क्लीनिक के बंद होने से अब आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस दौरान मोहल्ला क्लीनिक में इलाज कराने वाले अलीबाग ने बताया, ''हम लोग बीते कई वर्षों से छोटी-छोटी बीमारियों के लिए अपने मोहल्ला क्लीनिक में इलाज कर रहे थे. एक तो मोहल्ला क्लीनिक हमारे मोहल्ला में होता है, इसलिए हम लोग यहां चले आते हैं. वहीं दूसरी तरफ मोहल्ला क्लीनिक में बैठने वाले डॉक्टर भी अच्छे होते हैं. दवाइयां भी मुफ्त मिलती है और टेस्ट भी मुक्त होता है, लेकिन अब बहुत दिक्कत हो रहा है. अब इन्हीं छोटी-छोटी बीमारियों के लिए हमें बड़े अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ेंगे.''

मोहल्ला क्लीनिक में इलाज कराने वाले एक अन्य व्यक्ति कल्लू कुमार ने बताया, ''मोहल्ला क्लीनिक बंद हो जाने से हम लोगों को बहुत दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग इसे दोबारा खुलवाना चाहते हैं. सर्दी खांसी होने पर हम लोग यहां इलाज कर लेते थे. दवाइयां मिल जाती थी मगर अब बहुत दिक्कत होगा.'' वहीं, ममता ने बताया कि हम लोग यहां बरसों से मोहल्ला क्लीनिक में इलाज करा रहे थे. हम लोग पास के ही कॉलोनी के रहने वाले हैं. यह हमारे पास में ही मोहल्ला क्लीनिक बना था, इसलिए हम लोग यहां आकर अपना इलाज कर लेते थे. टेस्ट भी मुक्त होता था, दवाइयां भी मुफ्त मिलती थी. लेकिन अब बंद हो गया है तो हम लोगों को काफी दिक्कत हो रही है.

तुगलकाबाद विधायक सहीराम पहलवान ने क्या कहा ?

तुगलकाबाद के विधायक सही राम पहलवान ने बताया; '''जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा पूरे दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक की शुरुआत कराई गई थी. हमारे विधानसभा में भी 10 मोहल्ला क्लीनिक बनवाया गया था जो अब बंद होने लगा है. एक मोहल्ला क्लीनिक से तकरीबन रोजाना 150 लोगों का इलाज होता था और 60 से 65 के करीब में रोजाना टेस्ट लोगों का मुफ्त होता था. लोगों को मुफ्त दवाइयां मिल रही थी लोगों को काफी सुविधा थी.''

विधायक सही राम पहलवान ने कहा कि,''हर छोटी बीमारियों के लिए बड़े अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों का चक्कर लोगों को काटा नहीं पड़ता था. अपने मोहल्ले में ही अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज होता था. अब मोहल्ला क्लीनिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बंद होने लगा है, इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अगर भाजपा की सरकार को अगर विकास ही करना है तो करें, मगर लोगों की सुविधा के लिए जो जन कल्याणकारी योजना थी उसे बंद ना करें. अगर नाम ही बदलना था तो नाम बदलकर इस कल्याणकारी योजना को चलने देते, इससे आम लोगों को काफी राहत थी.''

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली के सभी विधानसभा में आरोग्य मंदिर बनवाया जा रहा है, जिसमें बेहतर इलाज, रोजाना टेस्ट की संख्या में भी बढ़ोतरी और बेहतर एमबीबीएस डॉक्टर इस आरोग्य मंदिर में बैठेंगे. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि आरोग्य मंदिर में लोगों का बेहतर इलाज होगा. इसके तहत दिल्ली के सभी विधानसभाओं में लगातार आरोग्य मंदिर की शुरुआत की जा रही है.

