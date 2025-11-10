ETV Bharat / state

यूपी वालों...15 नवंबर से कड़ाके की ठंड के लिए रहें तैयार; इटावा सबसे सर्द शहर, गाजियाबाद प्रदूषित

उत्तर प्रदेश में कोहरे का कहर भी दिखने लगा है, मुरादाबाद में सबसे कम दृष्यता रिकॉर्ड की गई, जो 500 मीटर रही.

यूपी में छाने लगा भयंकर वाला कोहरा. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 10:17 AM IST

4 Min Read
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मौसम में पछुवा और पहाड़ों से आ रहीं ठंडी हवाओं ने बड़ा असर डाला है. इन हवाओं के चलते ठंडक में इजाफा हुआ है. इसके साथ ही कोहरा भी घना होता जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार 15 नवंबर के बाद यूपी के ज्यादातर जिलों में तापमान लुढ़केगा. फिर कड़ाके की ठंड पड़ने लगेगी.

आगामी 24 घंटे में पूर्वी और पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रह सकता है. दोनों ही संभागों में सुबह या देर रात कोहरा छाएगा. मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सोमवार से ठंडक में इजाफा हो सकता है. तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री कम रहेगा. इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सुबह कोहरा छाया रहेगा.

पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क बना रहा. सुबह के समय कोहरा रहा. सबसे कम न्यूनतम दृश्यता 500 मी मुरादाबाद जनपद में रिकॉर्ड की गई. इसके चलते मुरादाबाद में वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा. सुबह-शाम की ठंडक में इजाफा हुआ है. पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठंडक बढ़ाई है. इटावा में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर: सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खतरनाक स्थिति में है. ऐसे में बीमार व बुजुर्ग लोगों को सलाह दी जाती है कि आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और अगर जाएं भी तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें.

खुली हवा में सांस लेना अत्यधिक खतरनाक है. सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद रहा, जहां पर एक्यूआई 345 पहुंच गया है. इसके अलावा बुलंदशहर जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 व बागपत में 308 रहा, जो खतरनाक स्थिति में है. दोनों को रेड जोन में रखा गया है. ग्रेटर नोएडा 340 एक्यूआई के साथ रेड जोन में है.

लखनऊ की हवा में सुधार: लखनऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 192 रिकॉर्ड किया गया. लखनऊ में सबसे खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स लालबाग और तालकटोरा का है. जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 के पार पहुंच गया जो खतरनाक स्थिति में है.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में रविवार को सुबह के समय कोहरा छाया रहा. धूप निकलते ही कोहरे का असर समाप्त हो गया. दिन में गुनगुनी धूप खिली. शाम के समय फिर से 5 से लेकर 10 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने लगी, जिससे ठंडक में इजाफा हुआ. अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है. न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है.

लखनऊ में आज कैसा रहेगा मौसम: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को सुबह-शाम के समय हल्की धुंध व कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेंगे, धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 30 व न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

इटावा रहा सबसे ठंडा जिला: रविवार को उत्तर प्रदेश का इटावा सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम है. सबसे अधिक तापमान गोरखपुर जिले में 31.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है.

यूपी का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ अतुल कुमार सिंह ने बताया कि आने वाले 7 दिन तक मौसम शुष्क बना रहेगा. बारिश की संभावना नहीं है. अधिकतम न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा.

