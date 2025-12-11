ETV Bharat / state

यूपी में पहाड़ों जैसी ठंडक के लिए रहें तैयार; IMD का अलर्ट, 13 जिलों में भयंकर कोहरा गिरने की संभावना

लखनऊ: पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होते ही उत्तर प्रदेश में फिर से सर्दी ने जोर पकड़ा है. सुबह-शाम के समय उत्तरी पश्चिमी हवाएं ठंडक बढ़ा रही हैं. सुबह के समय पड़ने वाला कोहरा भी अब घना होने लगा है. पहाड़ी इलाकों की तरह ही अब मैदानी क्षेत्रों में सर्दी पड़ने वाली है.

यूपी की राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गुरुवार की सुबह घना कोहरा छाया रहा. दिन में आसमान साफ रहने और धूप खिलने से मौसम सुहावना बना हुआ है. सुबह-शाम के समय कड़ाके की ठंडक पड़ रही है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 3-4 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा.

यूपी के 13 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी: मौसम विभाग ने यूपी के 13 जिलों, कुशीनगर, महाराजगंज, बहराइच, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, सीतापुर में घना कोहरा छाने की संभावना जताई है.

कुशीनगर में जीरो विजिबिलिटी: पिछले 24 घण्टे में उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहा. पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई हिस्से में कहीं-कहीं घना से अत्यंत घना कोहरा भी दर्ज किया गया. प्राप्त आंकड़ों में प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता कुशीनगर में शून्य मीटर दर्ज की गई.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में गुरुवार सुबह कई स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा. सुबह-शाम के समय कड़ाके की ठंडक जारी है. दिन में आसमान साफ होने और धूप निकलने से मौसम सुहाना बना हुआ है. बुधवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री, जबकि न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.