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यूपी का मौसम: आजमगढ़, कानपुर देहात, गोरखपुर-हमीरपुर में बारिश, आज 16 जिलों में आंधी-बिजली का अलर्ट

पिछले 24 घंटे में यूपी में बारिश का दौर जारी, मौसम विज्ञानियों ने फिर जारी किया RAIN ALERT.

aaj ka mausam kaisa rahega rain in azamgarh kanpur dehat gorakhpur hamirpur thunderstorm lightning alert 16 districts today
आज का मौसम कैसा रहेगा. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 9:43 AM IST

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लखनऊः यूपी में बीते 24 घंटे में बारिश का दौर जारी है. बुधवार को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, कानपुर देहात, गोरखपुर व हमीरपुर जिले में घर चमक के साथ बारिश हुई. आजमगढ़ में सबसे अधिक 8 मिली मीटर बारिश रिकार्ड की गई. मौसम विभाग की मानें तो आने वाले 24 घंटों में 16 जिलों में बिजली और आंधी के साथ बारिश की संभावना है. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में.

अगले 48 घंटे के मौसम का अलर्ट: अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई. प्रदेश की ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास पहुंच गया है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दो-तीन दिनों में अधिकतम तापमान में तीन से 5 डिग्री सेल्सियस तक की और वृद्धि हो सकती है. वहीं कुछ जिलों में 48 घंटा में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से झोकेदार हवा चल सकती है.


इन जिलों में बिजली चमकने के साथ आंधी का अलर्ट: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ एवं आसपास.

इन जिलों में बारिश की संभावना: गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल एवं आस पास के क्षेत्र.

लखनऊ के मौसम पर एक नजर: राजधानी लखनऊ में बुधवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा दिन में तेज धूप निकली गर्मी में इजाफा हुआ. दोपहर बाद धूप और छांव होती रहे जिससे कुछ राहत भी मिली. अधिकतम तापमान में मंगलवार के मुकाबले कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ. अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है.मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को भी लखनऊ में सुबह से ही आसमान साफ रहेगा.

aaj ka mausam kaisa rahega rain in azamgarh kanpur dehat gorakhpur hamirpur thunderstorm lightning alert 16 districts today
मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी. (imd lucknow alert)
aaj ka mausam kaisa rahega rain in azamgarh kanpur dehat gorakhpur hamirpur thunderstorm lightning alert 16 districts today
मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी. (imd lucknow alert)

बस्ती सबसे गर्म: मौसम विभाग की मानें तो बुधवार को उत्तर प्रदेश का बस्ती सबसे अधिक गर्म जिला रहा. यहां पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 21 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया.

मौसम विज्ञानी क्या बोले: मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि 3 जून को सक्रिय हुए एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई तथा कहीं-कहीं आंधी भी चली. आने वाले दो दिनों तक प्रदेश के कुछ इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गिरफ्तार से हवा हल्की बारिश और बिजली गिर सकती है. एक सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान में तीन से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है.


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