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यूपी का मौसम: आजमगढ़, कानपुर देहात, गोरखपुर-हमीरपुर में बारिश, आज 16 जिलों में आंधी-बिजली का अलर्ट

लखनऊः यूपी में बीते 24 घंटे में बारिश का दौर जारी है. बुधवार को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, कानपुर देहात, गोरखपुर व हमीरपुर जिले में घर चमक के साथ बारिश हुई. आजमगढ़ में सबसे अधिक 8 मिली मीटर बारिश रिकार्ड की गई. मौसम विभाग की मानें तो आने वाले 24 घंटों में 16 जिलों में बिजली और आंधी के साथ बारिश की संभावना है. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में.



अगले 48 घंटे के मौसम का अलर्ट: अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई. प्रदेश की ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास पहुंच गया है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दो-तीन दिनों में अधिकतम तापमान में तीन से 5 डिग्री सेल्सियस तक की और वृद्धि हो सकती है. वहीं कुछ जिलों में 48 घंटा में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से झोकेदार हवा चल सकती है.





इन जिलों में बिजली चमकने के साथ आंधी का अलर्ट: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ एवं आसपास.



इन जिलों में बारिश की संभावना: गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल एवं आस पास के क्षेत्र.

लखनऊ के मौसम पर एक नजर: राजधानी लखनऊ में बुधवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा दिन में तेज धूप निकली गर्मी में इजाफा हुआ. दोपहर बाद धूप और छांव होती रहे जिससे कुछ राहत भी मिली. अधिकतम तापमान में मंगलवार के मुकाबले कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ. अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है.मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को भी लखनऊ में सुबह से ही आसमान साफ रहेगा.