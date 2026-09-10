सहरसा एयरपोर्ट के विकास को मिली रफ्तार, AAI ने जारी किया ₹42.52 करोड़ का टेंडर
सहरसा को हवाई संपर्क से जोड़ने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, AAI ने ₹42.52 करोड़ का टेंडर जारी किया. रिपोर्ट-राहुल कुमार
Published : September 10, 2026 at 7:42 AM IST
सहरसा: बिहार के सहरसा को हवाई संपर्क से जोड़ने की दिशा में लगातार काम हो रहा है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस पहल की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया. उन्होंने बताया कि सहरसा हवाई अड्डे के विकास एवं उन्नयन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने टेंडर जारी कर दिया है. इससे पूरे कोसी क्षेत्र को हवाई सुविधा मिलने की राह आसान हुई है.
AAI द्वारा टेंडर जारी
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सहरसा एयरपोर्ट के विकास और उन्नयन के लिए ₹42 करोड़ 52 लाख का टेंडर जारी किया है. यह कदम एयरपोर्ट को आधुनिक बनाने और नियमित उड़ानें शुरू करने की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है. टेंडर जारी होने के बाद निर्माण प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी.
राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराना
रनवे विस्तार के लिए राज्य सरकार पश्चिमी छोर की ओर लगभग 12 एकड़ (4.95705 हेक्टेयर) जमीन उपलब्ध करा रही है. इस भूमि अधिग्रहण के लिए अप्रैल में ही ₹147 करोड़ 76 लाख 56 हजार 180 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है. अधिकांश भूमि आवासीय है और इसकी लागत राज्य सरकार वहन कर रही है.
उड़ान परियोजना से जुड़ाव
सहरसा हवाई अड्डे को केंद्र की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना में शामिल करने के लिए 30 जून 2025 को बिहार सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच समझौता हुआ था. इस परियोजना से सीमांचल और कोसी क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है.
जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया
जिला भू-अर्जन विभाग ने रनवे विस्तार के लिए 174 रैयतों की सूची जारी की है। कहरा अंचल के राजस्व थाना बनगांव (थाना संख्या 190) के नरियार मौजा में 67 खेसरा चिह्नित किए गए हैं. दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम सूची तैयार कर विधिवत अधिग्रहण आगे बढ़ाया जा रहा है.
क्षेत्रीय विकास पर प्रभाव
एयरपोर्ट विकसित होने पर लोगों को तेज और सुविधाजनक आवागमन मिलेगा. इससे स्थानीय व्यापार मजबूत होगा, पर्यटन बढ़ेगा और स्वास्थ्य व शिक्षा क्षेत्र में बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी. इससे पूरा कोसी क्षेत्र आर्थिक रूप से लाभान्वित होने की उम्मीद है.
सहरसा को हवाई सम्पर्कता देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम!— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) September 9, 2026
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी का आभार।
सहरसा हवाई अड्डे के विकास एवं उन्नयन हेतु AAI द्वारा ₹42.52 करोड़ की निविदा प्रकाशित कर दी गई है। ये पूरे कोसी क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है।
12 एकड़ भूमि ₹147…
मुख्यमंत्री ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे पूरे कोसी क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है. उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह परियोजना सहरसा सहित आसपास के इलाकों को शीघ्र हवाई संपर्कता प्रदान करेगी. टेंडर और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य तेज गति से आगे बढ़ने की उम्मीद है."
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