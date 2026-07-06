उत्तराखंड में क्षेत्रीय हवाई सेवाओं के लिए खास रहा आज का दिन, इन मामलों पर हुई सफल वार्ता
देहरादून दौरे पर रहे भारत सरकार के अधिकारी, उत्तराखंड के दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों में हवाई संपर्क बढ़ाने की दिशा में खुली नई संभावनाएं
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 6, 2026 at 9:57 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में क्षेत्रीय हवाई सेवाओं के लिए आज का दिन काफी खास रहा. ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाने से जुड़े विषयों पर ना केवल चर्चा की गई, बल्कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसरों ने देहरादून में पहुंचकर कई योजनाओं पर अपनी हामी भी भरी. जानिए किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्यों खास रहा भारत सरकार के इन अधिकारियों का देहरादून दौरा.
उत्तराखंड में क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में सोमवार का दिन अहम रहा. राज्य सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्य में विमानन अवसंरचना के विस्तार, चारधाम हेली सेवाओं की सुरक्षा और संशोधित उड़ान (Modified UDAN) योजना के तहत भविष्य की परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की. बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी, जिससे राज्य के दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों में हवाई संपर्क बढ़ाने की दिशा में नई संभावनाएं खुल गई हैं.
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर सिन्हा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष विपिन कुमार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव असांगबा चुबा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आरके सुधांशु, पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल और यूकाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतीक जैन समेत केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
उत्तराखंड में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए किया जा रहा काम: बैठक में यूकाडा की ओर से राज्य में संचालित हवाई सेवाओं और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया. इसमें बताया गया कि उत्तराखंड में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर कार्य किया जा रहा है. साथ ही राज्य में चल रही विमानन परियोजनाओं और प्रस्तावित योजनाओं की प्रगति से भी केंद्र सरकार के अधिकारियों को अवगत कराया गया.
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड में हवाई संपर्क को नई उड़ान मिल रही है। केंद्र की उड़ान योजना और राज्य सरकार के प्रयासों से दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र अब आसमान से जुड़ रहे हैं।#Uttarakhand pic.twitter.com/PlGyKedoYq— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) July 6, 2026
बैठक में साल 2026 की चारधाम हेली सेवा के प्रथम चरण की समीक्षा भी की गई. अधिकारियों ने बताया कि 19 अप्रैल से 26 जून 2026 तक पहला चरण सुरक्षित और सफलतापूर्वक संचालित किया गया. अब दूसरे चरण का संचालन 15 सितंबर 2026 से प्रस्तावित है. इसके पहले उपलब्ध समय का उपयोग सुरक्षा मानकों को और ज्यादा मजबूत करने, आवश्यक अवसंरचना तैयार करने तथा संचालन संबंधी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा.
सुरक्षा समीक्षा के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर संचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई. राज्य सरकार ने बताया कि हेली सेवाओं के संचालन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. वहीं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एएआई के अधिकारियों ने परिचालन सुरक्षा, मौसम संबंधी सूचना प्रणाली और यात्रियों की सुविधाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अतिरिक्त सुझाव भी दिए.
वेदर ऑब्जर्वेशन स्टेशन स्थापित करने पर फोकस: बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर संचालन को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के मकसद से अतिरिक्त वेदर ऑब्जर्वेशन स्टेशन स्थापित करने पर विशेष बल दिया गया. अधिकारियों का मानना है कि मौसम संबंधी सटीक और समय पर उपलब्ध जानकारी से उड़ानों की सुरक्षा और संचालन क्षमता में सुधार होगा.
अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और श्रीनगर में नए हेलीपोर्ट विकसित करने पर जोर: वहीं, बैठक के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उत्तराखंड के लिए भविष्य का विमानन विकास रोडमैप भी प्रस्तुत किया. इसके तहत अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और श्रीनगर में नए हेलीपोर्ट विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया. इन परियोजनाओं का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों तक हवाई सेवाओं का विस्तार करना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत बनाना है.
संशोधित उड़ान (Modified UDAN) योजना पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई. अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत देशभर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसी कड़ी में उत्तराखंड के लैंसडाउन, रामनगर और नैनीताल क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर संचालन के लिए आवश्यक अवसंरचना विकसित करने पर सहमति बनी.
तीन नए एयरस्ट्रिप विकसित करने पर जोर: इसके अलावा राज्य में तीन नए एयरस्ट्रिप विकसित करने की व्यवहार्यता का अध्ययन कराने का भी निर्णय लिया गया. बैठक में राज्य के प्रमुख हवाई अड्डों के विस्तार से जुड़े विषय भी उठाए गए. पंतनगर, पिथौरागढ़ और देहरादून स्थित जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा हुई. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में सकारात्मक रुख दिखाते हुए आवश्यक सहयोग का भरोसा दिया.
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