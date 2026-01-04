ETV Bharat / state

जूनियर मिस इंडिया में झारखंड की बेटी का जलवा, इवेंट के फाइनल में पहुंची रांची की आहाना

रांचीः झारखंड की राजधानी रांची की नन्ही परी आहाना सिंह ने अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. आहाना ने देश के प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट जूनियर मिस इंडिया सीजन 4 के ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह पक्की कर ली है.

अब आगामी 6 से 8 जनवरी 2026 तक राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित होने वाले इस राष्ट्रीय स्तर के भव्य आयोजन में आहाना सिंह रांची और पूरे झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी. यह आयोजन जयपुर के प्रतिष्ठित होटल में संपन्न होगा, जहां देशभर से चयनित प्रतिभागी हिस्सा लेंगे.

8 से 10 वर्ष आयु वर्ग की ग्रैंड फाइनलिस्ट आहाना सिंह डीपीएस रांची की छात्रा है. पढ़ाई के साथ-साथ आहाना कला और संस्कृति में भी विशेष रुचि रखती हैं. वह नेहरू कला केंद्र से शास्त्रीय नृत्य ओडिसी का प्रशिक्षण ले रही हैं, जिसने उनके व्यक्तित्व को और निखारा है. आहाना उन चुनिंदा प्रतिभाशाली बच्चों में शामिल हैं जिन्होंने कड़े और बहु-स्तरीय ऑडिशन राउंड्स को पार कर राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने का गौरव प्राप्त किया है.

जूनियर मिस इंडिया का यह ग्रैंड फिनाले तीन दिन तक चलेगा, जिसमें प्रतिभागियों को कई चुनौतीपूर्ण, रचनात्मक और ग्लैमरस राउंड्स से गुजरना होगा. इन राउंड्स के माध्यम से बच्चों की न केवल सुंदरता, बल्कि उनका आत्मविश्वास, प्रस्तुति कौशल, संस्कृति की समझ और व्यक्तित्व का भी मूल्यांकन किया जाएगा.

इस प्रतियोगिता के प्रमुख राउंड्स में कल्चरल राउंड शामिल है, जिसमें आहाना झारखंड की पारंपरिक संस्कृति, लोक रंग और विरासत को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करेंगी. यह राउंड राज्य की पहचान और सांस्कृतिक विविधता को देशभर के दर्शकों तक पहुंचाने का अवसर होगा.