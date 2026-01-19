ETV Bharat / state

आगर मालवा में ड्रग्स तस्करी का मास्टरमाइंड गिरफ्त में, नेटवर्क से जुड़े तस्कर अंडरग्राउंड

आगर मालवा में 5 करोड़ की ड्र्ग्स तस्करी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार. पूरे गिरोह को दबोचने पुलिस ने दौड़ाई टीमें.

Aagar malwa drugs trafficking
आगर मालवा में ड्रग्स तस्करी का मास्टरमाइंड गिरफ्त में (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 1:06 PM IST

2 Min Read
आगर मालवा : पूरे मालवा इलाके में केटामाइन ड्रग्स तस्करी के बहुचर्चित और हाई प्रोफाइल मामले में आखिरकार आगर मालवा पुलिस ने 4 माह बाद मुख्य आरोपी को दबोच लिया. पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ड्रग्स तस्करी के मुख्य आरोपी राहुल आंजना को आगर मालवा के बैजनाथ मार्ग स्थित हेलीपैड के पास घेरकर पकड़ा.

उसने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने पीछा कर दबोच लिया. पुलिस अब सख्ती से पूछताछ कर रही है. पुलिस का कहना है "राहुल आंजना से अहम सुराग मिले हैं. पुलिस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करेगी."

सीएसपी मोतीलाल कुशवाह (ETV BHARAT)

4 माह से फरार, पुलिस को नहीं मिल रहा था सुराग

ड्रग्स तस्करी का मुख्य आरोपी राहुल आंजना 5 करोड़ रुपये की 9 किलोग्राम केटामाइन ड्रग्स मामले में पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था. वह 4 महीने से फरार चल रहा था. कोतवाली पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए जुटी थी लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था. उसकी गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे थे.

मामले के अनुसार 12 सितंबर 2025 को आगर मालवा की कोतवाली पुलिस ने दो वाहनों से 9.250 किलो केटामाइन ड्रग्स के साथ अन्य प्रकार का ड्रग्स और ढेर सारी आपत्तिजनक सामग्री पकड़ी थी.

3 आरोपी पहले ही जेल जा चुके हैं

इस केस में 3 आरोपी ईश्वर मालवीय, दौलत सिंह आंजना और सुरेश आंजना को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. मुख्य आरोपी राहुल आंजना घटना के दिन से ही फरार था. मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस पर दबाव बनता जा रहा था. लोगों का कहना था कि मुख्य आरोपी का राजनीतिक रसूख है. इसलिए पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है.

पूरा नेटवर्क खंगाल रही पुलिस

पुलिस ने शनिवार को 62 किलो गांजा जब्त किया गया और अगले ही दिन रविवार को फरार चल रहे मुख्य आरोपी राहुल आंजना की गिरफ्तारी कर लिया. सीएसपी मोतीलाल कुशवाह ने बताया "मुख्य आरोपी राहुल आंजना को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा. पूछताछ के दौरान ड्रग सप्लाई चैन, फंडिंग और नेटवर्क से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं. राहुल अंजना से पूछताछ के आधार पर कई और लोगों की गिरफ्तारी की संभावना भी है."

