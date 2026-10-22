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मिशन शक्ति 6.0 के तहत खालापार थाने की प्रभारी बनीं आफिया, कई समस्याओं का किया निपटारा

खालापार थाने की प्रभारी बनीं आफिया ( Photo credit: ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में ‘मिशन शक्ति 6.0’ अभियान संचालित किया जा रहा है. इसी क्रम के तहत मंगलवार को मुजफ्फरनगर के खालापार थाने में कक्षा 12 की छात्रा आफिया को एक दिन के लिए थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई. इस पहल से छात्रा को पुलिस की कार्यप्रणाली को करीब से समझने और नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिला.