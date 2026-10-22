मिशन शक्ति 6.0 के तहत खालापार थाने की प्रभारी बनीं आफिया, कई समस्याओं का किया निपटारा
आफिया बनी खालापार थाने की एक दिन की थाना प्रभारी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 5:02 PM IST
मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में ‘मिशन शक्ति 6.0’ अभियान संचालित किया जा रहा है. इसी क्रम के तहत मंगलवार को मुजफ्फरनगर के खालापार थाने में कक्षा 12 की छात्रा आफिया को एक दिन के लिए थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई. इस पहल से छात्रा को पुलिस की कार्यप्रणाली को करीब से समझने और नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिला.
खालापार थाना प्रभारी विजय सिंह तथा क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर संजय गिरि के अनुसार, जिम्मेदारी संभालने के बाद आफिया ने थाने में मौजूद फरियादियों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान के लिए आवश्यक प्रक्रिया को समझा. इस दौरान उन्हें पुलिस की कार्यप्रणाली और जनसमस्याओं के निस्तारण की प्रक्रिया का अनुभव प्राप्त हुआ. इस अवसर पर आफिया ने पुलिस टीम का आभार भी जताया.
आफिया मुजफ्फरनगर के किदवई नगर की रहने वाली हैं और एमजी पब्लिक स्कूल में कक्षा 12 की छात्रा हैं. उनके पिता कमर रजा एसडी मैनेजमेंट में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं. एक दिन की थाना प्रभारी बनने पर आफिया ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें थाना प्रभारी बनने का अवसर मिलेगा. इस जिम्मेदारी को निभाकर उन्हें अच्छा लगा. फरियादियों की समस्याएं सुनना उनके लिए एक नया और यादगार अनुभव था.
गौरतलब है कि मिशन शक्ति 6.0 के तहत महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के साथ ही उनके आत्मविश्वास विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है. छात्राओं को एक दिन के लिए पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपना, पुलिस की कार्यप्रणाली से परिचित कराना और सार्वजनिक जिम्मेदारियों को समझने का अवसर प्रदान किया जा रहा है. ताकि, बालिकाओं को आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया जा सके.
ये भी पढ़ें: मुरादाबाद में मिशन शक्ति अभियान; उदिति शर्मा ने संभाला थाना कुंदरकी का प्रभार, निपटाईं लोगों की समस्याएं