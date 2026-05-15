ETV Bharat / state

DU में शिक्षकों की भर्ती और नियमितीकरण की मांग को लेकर AADTA का धरना, सरकार और प्रशासन से मांगा समाधान

दिल्ली विश्वविद्यालय एडहॉक टीचर्स एसोसिएशन (AADTA) ने शुक्रवार को आर्ट्स फैकल्टी गेट पर धरना प्रदर्शन किया.

AADTA protest
आर्ट्स फैकल्टी गेट पर धरना (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 15, 2026 at 7:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय एडहॉक टीचर्स एसोसिएशन (AADTA) ने शुक्रवार को आर्ट्स फैकल्टी गेट पर धरना प्रदर्शन किया. शिक्षकों ने दिल्ली सरकार से 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्राप्त डीयू के 12 कॉलेजों में लंबे समय से खाली पड़े पदों पर भर्ती करने और वर्षों से काम कर रहे शिक्षकों को नियमित करने की मांग उठाई. धरने के दौरान शिक्षकों ने कहा कि कई कॉलेजों में पिछले कई वर्षों से नियमित नियुक्तियां नहीं हुई हैं. इसके कारण बड़ी संख्या में शिक्षक अस्थायी तौर पर काम करने को मजबूर हैं. संगठन ने मांग की कि इन कॉलेजों में जल्द इंटरव्यू कराए जाएं और शिक्षकों को स्थायी नियुक्ति दी जाए.

शिक्षकों को मिले अधिकार: AADTA अध्यक्ष

AADTA के अध्यक्ष डॉ. आदित्य मिश्रा ने कहा कि कई शिक्षक पिछले 15 से 20 साल से लगातार पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें स्थायी नौकरी नहीं मिली. उन्होंने कहा कि यह शिक्षकों के साथ अन्याय है. डॉ. आदित्य मिश्रा ने कहा कि “हमारी तीन मुख्य मांगें हैं. पहली, जिन 12 कॉलेजों में इंटरव्यू नहीं हुए हैं वहां तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए. दूसरी, सभी पदों को एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दिया जाए. तीसरी, नमिता खरे जजमेंट के आधार पर लंबे समय से काम कर रहे शिक्षकों का रेगुलराइजेशन किया जाए.”

शिक्षकों को मिले अधिकार: AADTA अध्यक्ष (ETV Bharat)

नमिता खरे फैसले को लागू करने की मांग

धरने में शामिल शिक्षकों ने कहा कि नमिता खरे समिति और उससे जुड़े फैसलों में लंबे समय से काम कर रहे शिक्षकों को राहत देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक उस पर पूरी तरह अमल नहीं हुआ है. शिक्षकों का कहना है कि यदि इन सिफारिशों को लागू किया जाता है तो हजारों शिक्षकों को राहत मिलेगी.धरने में मौजूद शिक्षकों ने कहा कि हर साल नौकरी जाने का डर बना रहता है. लंबे समय तक पढ़ाने के बावजूद उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला. इससे मानसिक और आर्थिक परेशानी बढ़ रही है. शिक्षकों का कहना है कि वह लगातार छात्रों को पढ़ा रहे हैं और विश्वविद्यालय की पढ़ाई व्यवस्था संभाल रहे हैं, इसलिए उन्हें स्थायी नियुक्ति मिलनी चाहिए. AADTA ने साफ किया कि अगर उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा. संगठन ने कहा कि यह लड़ाई केवल शिक्षकों की नौकरी की नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की भी है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

DELHI UNIVERSITY
AADTA PROTEST
DU TEACHERS RECRUITMENT
एडहॉक टीचर्स एसोसिएशन
AADTA PROTEST TEACHERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.