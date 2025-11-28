ETV Bharat / state

यूपी में आधार कार्ड को लेकर बड़ा फैसला, अब इस काम में नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल

उत्तरप्रदेश सरकार ने आधार कार्ड की जन्मतिथि के प्रमाणपत्र के रूप में शामिल किए जाने पर रोक लगा दी है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा. इस संबंध में शासन ने सभी विभागों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी सरकारी प्रक्रिया, सेवा या प्रमाणन के लिए आधार कार्ड को जन्मतिथि का मान्य दस्तावेज न माना जाए.

लखनऊ : प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड के उपयोग को लेकर बड़ा बदलाव किया है. विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पत्र के बाद जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर आधार के उपयोग पर रोक लगा दी गई है. अब अपने जन्म के प्रमाण के तौर पर आधार का उपयोग नहीं किया जा सकेगा.

नियोजन विभाग की ओर से जारी पत्र. (UP Government)



विशेष सचिव, नियोजन विभाग अमित सिंह बंसल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है. यूआईडीएआई ने 31 अक्टूबर 2025 को जारी अपने पत्र में स्पष्ट किया था कि आधार में दर्ज जन्मतिथि प्राधिकरण द्वारा सत्यापित नहीं होती, इसलिए इसे जन्मतिथि प्रमाण के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता.



पत्र में यह भी उल्लेख है कि कुछ विभागों द्वारा अब भी आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं. जिसे गंभीर मानते हुए शासन ने दोबारा स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के किसी भी विभाग में यह दस्तावेज जन्मतिथि प्रमाण की श्रेणी में मान्य नहीं होगा.



इस बाबत शासन ने संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने विभागों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं. किसी भी स्तर पर आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार न किया जाए. नियोजन विभाग के विशेष सचित अमित बंसल ने इस संबंध में जानकारी दी कि यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई है.

