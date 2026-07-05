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जर्मन महिला नेपाल जाने की कर रही थी कोशिश, SSB ने रोका तो दिखाया आधार कार्ड, वापस लौटाया

पिथौरागढ़ (उत्तराखंड): सीमांत पिथौरागढ़ के झूलाघाट स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एसएसबी ने एक जर्मन महिला को नेपाल में प्रवेश करने से रोका. मामला सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का कारण तब बन गया, जब महिला के पास भारतीय आधार कार्ड मिला है. सशस्त्र सीमा बल के अनुसार जर्मन नागरिक बारबरा रीनट क्राउज (उम्र 58 वर्ष) गाइड हिमांशु के साथ झूलापुल से नेपाल जाना चाह रही थी. पूछताछ में पता चला कि तीसरे देश के नागरिकों के लिए इस पुल से आवाजाही की अनुमति नहीं है. इसके बाद उसे वापस पिथौरागढ़ भेज दिया गया.

जांच के दौरान महिला से भारत में ठहराव से जुड़े दस्तावेज मांगे गए. उसके पास भारतीय बिजनेस वीजा के साथ गोवा में बना आधार कार्ड भी मिला. महिला ने बताया कि वह बिजनेस वीजा पर गोवा में रह रही है.

महिला के पास भारतीय आधार कार्ड मिलना सुरक्षा एजेंसियों ने इसे गंभीरता से लिया है. भारत सरकार और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया जा चुकी है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है. इसके बाद भी विदेशी नागरिक के पास आधार कार्ड मिलना इस बात को दर्शाता है कि गैर भारतीयों के लिए आधार बनवाना कितना आसान है. सशस्त्र सीमा बलों ने पूरे मामले की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी है.