पोस्ट ऑफिस की हिम्मत तो देखिए! बांटने की बजाय पोखर में फेंक दिया हजारों आधार, ATM, चेकबुक और पासबुक
Kaimur Aadhar Card Recover: कैमूर में पोस्ट ऑफिस ने काम करने से बचने के लिए पोखर में फेंका जरूरी दस्तावेज. जांच में जुटा प्रशासन. रिपोर्ट-विशाल
Published : November 3, 2026 at 4:08 PM IST
कैमूर : बिहार के कैमूर से अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. जहां दो बोरे में फेंका हुआ हजारों आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक चेक बुक पोखरे के पास मिला. बताया जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मियों ने आधार कार्ड बांटने के फजियती से बचने के लिए पोखरे में फेंक दिया. सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, मंगलवार की सुबह भभुआ थाना क्षेत्र के मोकरी गांव में उस समय हलचल मच गयी जब ग्रामीणों ने दो बोरियों में भरे हजारों की संख्या में आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक गांव के पोखरा के पास फेंका. यह सभी सामग्री मोकरी पंचायत के लोगों का ही है. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची भभुआ थाना की पुलिस ने सभी आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक और चेकबुक थाना ले गई.
लोगों की बोरे पर पड़ी नजर, खोला तो उड़े होश
मोकरी के पूर्व मुखिया जय शंकर बिहारी ने बताया कि आज सुबह ग्रामीण खेत पर जा रहे थे. तभी गांव के पुराना पोखरा के पास दो बोरियों को फेंका देखा. जब उसे खोल कर देखा गया तो उसमें करीब 10 हजार तक इसी पंचायत के लोगों के आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक और चेकबुक थे. जिसके बाद इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी गयी. सूचना पर पहुंची पुलिस सभी सामान को अपने साथ लेकर चली गई.
''यह एक तरह से विभाग के कर्मियों की लापरवाही है. जिनका आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक और चेकबुक बन चुका था तो यह सामग्री उन लोगों को दे देनी चाहिए थी. पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी अपनी मनमानी के चलते कागजातों को फेंक दिये हैं, जो घोर लापरवाही का नतीजा है. हम लोग वरीय अधिकारियों से मांग करते हैं कि मामले की जांच कर दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए.''- तेज बहादुर सिंह, ग्रामीण
'आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी'
वहीं जब इस मामले पर कैमूर जिला के भभुआ पोस्टऑफिस के सर्किल इंस्पेक्टर चन्द्र भूषण प्रसाद से पूछा गया तो उन्होंने फोन पर जानकारी देते हुए कहा कि मामला संज्ञान में आया है कि मोकरी गांव में भारी संख्या में आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक और चेकबुक को फेंका गया है. मामला काफी गंभीर है, इसकी जांच करायी जाएगी और दोषी पाए जाने वाले कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी.
SDM ने भी एक्शन का दिया भरोसा
वहीं इस मामले पर भभुआ एसडीएम अमित कुमार ने बताया कि कई आवश्यक कागजात फेंके गये थे. सभी कागजातों को उठाकर थाना लाया गया है. फिलहाल जिला प्रशासन के द्वारा इस मामले की जांच कराई जाएगी, लापरवाह संबंधित कर्मी पर एक्शन लिया जाएगा.
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