ETV Bharat / state

पोस्ट ऑफिस की हिम्मत तो देखिए! बांटने की बजाय पोखर में फेंक दिया हजारों आधार, ATM, चेकबुक और पासबुक

दरअसल, मंगलवार की सुबह भभुआ थाना क्षेत्र के मोकरी गांव में उस समय हलचल मच गयी जब ग्रामीणों ने दो बोरियों में भरे हजारों की संख्या में आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक गांव के पोखरा के पास फेंका. यह सभी सामग्री मोकरी पंचायत के लोगों का ही है. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची भभुआ थाना की पुलिस ने सभी आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक और चेकबुक थाना ले गई.

जांच करने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

लोगों की बोरे पर पड़ी नजर, खोला तो उड़े होश

मोकरी के पूर्व मुखिया जय शंकर बिहारी ने बताया कि आज सुबह ग्रामीण खेत पर जा रहे थे. तभी गांव के पुराना पोखरा के पास दो बोरियों को फेंका देखा. जब उसे खोल कर देखा गया तो उसमें करीब 10 हजार तक इसी पंचायत के लोगों के आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक और चेकबुक थे. जिसके बाद इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी गयी. सूचना पर पहुंची पुलिस सभी सामान को अपने साथ लेकर चली गई.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

''यह एक तरह से विभाग के कर्मियों की लापरवाही है. जिनका आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक और चेकबुक बन चुका था तो यह सामग्री उन लोगों को दे देनी चाहिए थी. पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी अपनी मनमानी के चलते कागजातों को फेंक दिये हैं, जो घोर लापरवाही का नतीजा है. हम लोग वरीय अधिकारियों से मांग करते हैं कि मामले की जांच कर दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए.''- तेज बहादुर सिंह, ग्रामीण

भभुआ पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप (ETV Bharat)

'आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी'