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सहारा योजना का लाभ लेने के लिए अब आधार वेरिफिकेशन ज़रूरी, मगर पहले ये बातें ज़रूर जान लें

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सहारा योजना का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है. इसको लेकर हिमाचल सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के DBT मिशन के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए लाभार्थियों को सीधे बैंक खाते में वित्तीय सहायता दी जाएगी. लिहाजा व्यक्ति को योजना का लाभ लेने के लिए आधार वेरिफिकेशन करवाना होगा.

सहारा योजना के तहत प्रदेश सरकार राज्य में गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को वित्तीय सहायता देते है. मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत घातक बीमारियों से पीड़ित मरीजों को 3000 प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है. इस योजना का संचालन हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसाइटी के माध्यम से किया जा रहा है. अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति को इसके लिए आधार वैरिफिकेश कराना होगा. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में इसको लेकर दिशा निर्देश भी स्पष्ट किए गए हैं. योजना के लाभार्थी आधार नंबर देकर देकर अपना आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं. इसके अलावा जिन लाभार्थियों के पास आधार नहीं है, उन्हें आधार नामांकन के लिए आवेदन कर आधार केंद्र से पंजीकरण करवाना होगा. इसके अलावा बच्चों के मामले में अभिभावकों की सहमति आवश्यक की गई है.

तकनीकी समस्या आने पर ये करें

विभाग की ओर से आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य करने के साथ ही लाभार्थियों की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है. अधिसूचना में आधार वैरिफिकेश में तकनीकी समस्या आने पर वैकल्पिक व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है. किसी लाभार्थी को अगर फिंगरप्रिंट ख़राब होने पर समस्या आती है तो आईरिस स्कैन या फेस ऑथेंटिकेशन से भी आधार वेरिफिकेशन किया जा सकता है. इस पर भी आधार प्रमाणीकरण करने में दिक्कत आती है तो आधार ओटीपी या टाइम-बेस्ड ओटीपी का उपयोग भी किया जा सकेगा. ये भी संभव न हो तो आधार पत्र के क्यूआर कोड के माध्यम से भी पहचान सत्यापित कर योजना का लाभ लिया जा सकता है. ऐसे लाभार्थी जिनके पास आधार नहीं है UIDAI की वेबसाइट www.uidai.gov.in⁠ पर उपलब्ध आधार केंद्रों में जाकर आधार बनवा सकते हैं.