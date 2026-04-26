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ग्रामीणों को राहत: अब नहीं पड़ेगी शहर जाने की जरूरत, गांव में ही बनेगा आधार, 142 ग्राम पंचायत में खुलेंगे आधार सेवा केंद्र

गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है. ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अब आधार कार्ड बनवाने या आधार कार्ड में संशोधन करवाने के लिए शहर का रुख करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. शासन द्वारा जिले की सभी 142 ग्राम पंचायतों में आधार सेवा केंद्र खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं, अब गांव में ही आधार सेवा केंद्र खोले जाएंगे. जिले की लगभग 8 लाख आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है.



अभी तक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आधार कार्ड से संबंधित किसी भी कार्य के लिए शहर का रुख करना पड़ता था. जिसमें काफी समय लगता था. खासतौर पर बुजुर्गों, महिलाओं और मजदूरों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी लेकिन अब ग्राम पंचायत स्तर पर आधार केंद्र खुलने से समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी. पंचायत राज विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में आधार केंद्र खोलने के लिए कवायद जल्द शुरू की जाएगी.





जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत के सचिवालय में आधार सेवा केंद्र खोले जाएंगे. आधार सेवा केंद्रों पर पंचायत राज विभाग द्वारा कंप्यूटर, इंटरनेट और अन्य आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी ताकि आधार से जुड़े सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके. इसके लिए विभाग द्वारा आवश्यक संसाधनों की मांग का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है.