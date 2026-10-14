ETV Bharat / state

दिल्ली में बिजली सब्सिडी के लिए अब आधार अनिवार्य, 'ऑप्ट-इन' योजना के तहत नवंबर में शुरू होगा नया पोर्टल

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मुफ्त और रियायती बिजली का लाभ उठाने वाले लाखों उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है. दिल्ली सरकार के ऊर्जा विभाग ने बिजली सब्सिडी योजना को पारदर्शी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य कर दिया है. सरकार जल्द ही एक नया 'ऑप्ट-इन' (Opt-In) पोर्टल और दिशानिर्देश पेश करने जा रही है, जिसके बाद केवल उन्हीं घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी मिलेगी जो अपनी सहमति देंगे और आधार विवरण से सत्यापन कराएंगे. संभावना जताई जा रही है कि इस नई व्यवस्था की आधिकारिक घोषणा नवंबर माह में कर दी जाएगी.

ऊर्जा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सब्सिडी का लाभ पाने के इच्छुक उपभोक्ताओं को वेब पोर्टल या निर्धारित व्यवस्था पर अपने कंज्यूमर एकाउंट नंबर के जरिए लॉगिन करना होगा. इसके बाद उन्हें अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज कर ओटीपी (OTP) या बायोमेट्रिक प्रक्रिया से वेरिफिकेशन पूरा करना होगा. यदि किसी उपभोक्ता के पास आधार नंबर नहीं है, तो वह 14 अंकों की आधार नामांकन आईडी देकर भी आवेदन कर सकेगा. दिल्ली में कुल 75 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से करीब 64 लाख घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता हैं जो इस योजना के दायरे में आते हैं. डिस्कॉम्स (BRPL, BYPL, TPDDL, NDMC आदि) के बढ़ते नेटवर्क के साथ दिल्ली सरकार का सब्सिडी बजट भी लगातार बढ़ता गया है. आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2015-16 में जहाँ दिल्ली सरकार बिजली सब्सिडी पर 1,442 करोड़ रुपये खर्च करती थी, वहीं 2025-26 में यह आंकड़ा बढ़कर 4,037 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है.

ऊर्जा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "कई उपभोक्ता ऐसे हैं जो सक्षम होने के बावजूद सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं, जबकि कई ऐसे खाते हैं जो निष्क्रिय हैं. आधार से जुड़ने के बाद एक व्यक्ति को एक आधार नंबर पर पारदर्शी तरीके से सब्सिडी दी जा सकेगी, भले ही उसके नाम पर कई कनेक्शन हों. जब तक नया पोर्टल लॉन्च नहीं होता, वर्तमान सब्सिडी व्यवस्था यथावत चलती रहेगी." 2022 के बाद फिर लौट रही 'ऑप्ट-इन' व्यवस्था

वर्ष 2022 में तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार ने बिजली सब्सिडी के लिए पहली बार 'ऑप्ट-इन' मॉडल लागू किया था. उस दौरान उपभोक्ताओं से मिस कॉल या फॉर्म भरकर सहमति मांगी गई थी. बाद में इस व्यवस्था को बदलकर बाय-डिफ़ॉल्ट कर दिया गया, जिससे पात्र उपभोक्ताओं को स्वतः सब्सिडी मिलने लगी थी. अब ऊर्जा विभाग इसे आधार प्रमाणीकरण के साथ दोबारा सख्ती से लागू करने जा रहा है ताकि सब्सिडी का लाभ केवल ज़रूरतमंद और सही पहचान वाले नागरिकों तक ही पहुँचे. सभी वितरण कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस बदलाव को लेकर जन-जागरूकता अभियान चलाएं ताकि पोर्टल शुरू होने पर आम जनता को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े.