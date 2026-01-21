ETV Bharat / state

यूपी के हर ग्राम पंचायतों से बनेगा आधार कार्ड, ग्रामीणों को नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर

लखनऊ की दो पंचायतों में आधार सेवा शुरू. ( ETV Bharat )

लखनऊ: पंचायतीराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में पंचायती राज विभाग प्रदेश की ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रहा है. इसी क्रम में ग्राम स्तर पर आधार सेवाओं की शुरुआत करने की योजना बनाई है. पहले चरण में लखनऊ के ब्लॉक सरोजनीनगर की ग्राम पंचायत भटगनवां पांडेय और चिनहट ब्लॉक की सैरपुर ग्राम पंचायत में आधार सेवाएं प्रारंभ कर दी गई हैं. इन दोनों ग्राम पंचायतों में अब तक 40 से अधिक ग्रामीण नागरिकों को आधार से संबंधित सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं. जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है और उन्हें शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े.



यह पहल पंचायत स्तर पर नागरिक सेवाओं की सहज, पारदर्शी और सुलभ उपलब्धता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. विभाग की योजना के अनुसार, पहले चरण में प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में आधार सेवाएं प्रारंभ की जाएंगी. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से प्रदेश की सभी 57,694 ग्राम पंचायतों तक विस्तारित किया जाएगा.