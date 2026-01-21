ETV Bharat / state

यूपी के हर ग्राम पंचायतों से बनेगा आधार कार्ड, ग्रामीणों को नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर

पंचायती राज विभाग ने पहले चरण में 1000 ग्राम पंचायतों में सेवा विस्तार की योजना बनाई, लखनऊ में दो पंचायतों में काम शुरू

लखनऊ की दो पंचायतों में आधार सेवा शुरू.
लखनऊ की दो पंचायतों में आधार सेवा शुरू. (ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 8:48 PM IST

लखनऊ: पंचायतीराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में पंचायती राज विभाग प्रदेश की ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रहा है. इसी क्रम में ग्राम स्तर पर आधार सेवाओं की शुरुआत करने की योजना बनाई है.

पहले चरण में लखनऊ के ब्लॉक सरोजनीनगर की ग्राम पंचायत भटगनवां पांडेय और चिनहट ब्लॉक की सैरपुर ग्राम पंचायत में आधार सेवाएं प्रारंभ कर दी गई हैं. इन दोनों ग्राम पंचायतों में अब तक 40 से अधिक ग्रामीण नागरिकों को आधार से संबंधित सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं. जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है और उन्हें शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े.

यह पहल पंचायत स्तर पर नागरिक सेवाओं की सहज, पारदर्शी और सुलभ उपलब्धता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. विभाग की योजना के अनुसार, पहले चरण में प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में आधार सेवाएं प्रारंभ की जाएंगी. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से प्रदेश की सभी 57,694 ग्राम पंचायतों तक विस्तारित किया जाएगा.

इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत सहायकों का व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है. अब तक 800 से अधिक पंचायत सहायकों को प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जबकि शेष पंचायत सहायकों का प्रशिक्षण कार्य प्रगति पर है.

पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि “ग्राम स्तर पर आधार सेवाओं की शुरुआत ग्रामीणों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. यह पहल न केवल समय और संसाधनों की बचत करेगी, बल्कि पंचायतों को आत्मनिर्भर और सक्षम भी बनाएगी.”

पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह ने कहा कि “पंचायती राज विभाग ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है. आधार सेवाओं की यह शुरुआत पंचायतों को नागरिक सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी. आने वाले समय में इसका लाभ प्रदेश के हर गांव तक पहुंचेगा.”

