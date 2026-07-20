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आधारकार्ड से छेड़छाड़ करना पड़ा भारी, सूरजपुर से आरोपी गिरफ्तार, बेटे ने बनाया था पिता का फर्जी कार्ड

घटनाक्रम न्यायालय में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर आरोपियों कि जमानत कराने के गंभीर अपराध से जुड़ा है.

Aadhaar card tampering
योगेश कुमार देवांगन एडिशनल एसपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 20, 2026 at 10:20 PM IST

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सूरजपुर: धोखाधड़ी का एक हैरतअंगेज और गंभीर मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर न्यायालय को धोखा देने का प्रयास किया है. दरअसल, मामला न्यायालय में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर आरोपियों कि जमानत कराने के गंभीर अपराध से जुड़ा है. हालांकि मामले में आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है. जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपी पुत्र के द्वारा फर्जी तरीके से अपने पिता के आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर न्यायालय में पेश हो आरोपियों कि जमानत कराई गई थी.

आधार कार्ड में छेड़छाड़ करने वाला गिरफ्तार

कोतवाली पुलिस ने जयनगर थाना क्षेत्र के अजबनगर गांव के रंगपारा निवासी 34 वर्षिय देव प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है. जिसके उपर आरोप है कि उसने अपने पिता के आधार कार्ड से छेड़छाड़ किया है. आरोपी ने पिता के आधार कार्ड में पिता के नाम कि जगह अपना नाम दर्ज करा कुछ मामलों में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो पिता के जगह अपना हस्ताक्षर कर दिया. और तो और आरोपी ने पिता का नाम बदलकर अपना नाम दर्ज कर फर्जी आधार कार्ड देकर अन्य मामलों के आरोपियों कि जमानत करा दी. वही आरोपी को जांच हेतु बार-बार बुलाए जाने पर वो जांच से भागता रहा. जिसके बाद आरोपी के विरुद्ध अम्बिकापुर जिले में भी इसी तरीके से फर्जी आधार कार्ड प्रस्तुत कर जमानत लेने की बात सामने आई. जिसकी जांच चल रही है.

आरोपी द्वारा पिता के आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर फर्जी तरीके से जमानत लेने के मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है वहीं मामले में जांच जारी है: योगेश कुमार देवांगन, एडिशनल एसपी, सूरजपुर

न्यायालय में किया गया पेश

बहरहाल, पुलिस मामले कि पतासाजी में जुटी हुई है कि आरोपी का सहयोग किसने किया व दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने में किसने साथ दिया. हालांकि बताया जा रहा है कि ऋण पुस्तिका पिता के नाम से थी इस कारण पुत्र ने यह जालसाजी कर आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा किया.

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