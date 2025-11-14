बाल दिवस पर अनोखी पहल, चलती मेट्रो में हुआ बच्चों का आधार नामांकन, देश का पहला शहर बना लखनऊ
‘मेरा आधार मेरी पहचान’ विषय पर पेंटिंग और जिंगल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने अपनी रचनात्मकता से सबका मन मोह लिया.
लखनऊ : बाल दिवस पर शुक्रवार को अनोखी पहल देखने को मिली. चलती मेट्रो ट्रेन में बच्चों का आधार कार्ड के लिए नामांकन किया गया. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ ने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सहयोग से पहली बार मेट्रो ट्रेन के अंदर बाल आधार नामांकन की अनूठी पहल कर राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरीं. यह देश में पहली बार हुआ जब किसी मेट्रो ट्रेन में आधार नामांकन की प्रक्रिया की गई.
आंचलिक विज्ञान नगरी और इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, लखनऊ में बाल आधार और बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) के लिए विशेष आधार शिविर भी आयोजित किए गए. पांच साल और 15 साल की आयु पूरी करने वाले बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट को बढ़ावा देने हेतु अभिभावकों ने बड़ी संख्या में इन केंद्रों पर पहुंचकर अपडेट करवाया.
इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला में ‘मेरा आधार मेरी पहचान’ विषय पर बच्चों के लिए पेंटिंग और जिंगल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने अपनी रचनात्मकता से सबका मन मोह लिया. वहीं, आधार दिवस (29 सितंबर 2025) पर आयोजित पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को भी इस मौके पर पुरस्कृत किया गया.
यूआईडीएआई ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों के आधार अपडेट के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. पांच और 15 साल की उम्र पूरी करने पर फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और फोटोग्राफ अपडेट करना अनिवार्य है. यह पूर्णत: निःशुल्क प्रक्रिया है और किसी भी आधार सेवा केंद्र या निर्धारित स्थान पर आसानी से कराई जा सकती है.
अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों, आश्रितों के बायोमेट्रिक अपडेट को प्राथमिकता दें, ताकि भविष्य में किसी सेवा के उपयोग में बाधा न आए. बाल दिवस के अवसर पर हुई इस नवाचारी पहल ने न केवल जागरूकता बढ़ाई, बल्कि बच्चों और अभिभावकों दोनों को आधार अपडेट की प्रक्रिया से रूबरू भी कराया.
