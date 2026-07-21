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आगरा में सरकारी स्कूलों में नामांकन की राह में रोड़ा बना 'आधार', शिक्षक और अभिभावक परेशान

जानिए क्यों सरकारी स्कूलों में नहीं हो पा रहे दाखिले?

सरकारी स्कूलों में एडमिशन के महाअभियान को लगा झटका!
सरकारी स्कूलों में एडमिशन के महाअभियान को लगा झटका! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 8:46 AM IST

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आगरा: उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा फोकस ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया करना है. जिसके लिए प्रदेश में बच्चों के प्रवेश का अभियान चलाया जा रहा है. जिससे सरकारी स्कूलों में अधिक से अधिक नामांकन करना है. सरकार की इस मंशा में सबसे बड़ी बाधा छात्र और छात्राओं का आधार कार्ड नहीं होना है.

शिक्षा अभियान में 'आधार' की अड़चन (Video Credit: ETV Bharat)

बच्चों की पढ़ाई पर संकट: आगरा की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले सरकारी स्कूली में प्रवेश भी कम है. आधार की वजह से 20 हजार से अधिक बच्चों का पंजीकरण यूडाइस पर नहीं हो पा रहा है. जिले में 1.76 लाख बच्चे ऐसे हैं. जिनके पास आधार कार्ड है. बाकी के करीब 20 हजार बच्चे ऐसे हैं. जिनके पास आधार कार्ड नहीं है.

शहर में अभी भी तमाम ऐसे बच्चे हैं. उनके पास आधार कार्ड नहीं है. ऐसे बच्चों को पहले आधार कार्ड ना होने पर भी प्रवेश ले लिया. अब ऐसे बच्चों का यूडाइस पर पंजीकरण करने में बहुत परेशानी हो रही है. पहले बिना आधार कार्ड के पंजीकरण करने की कही थी. जिस पर बिना आधार कार्ड के बच्चों का नामांकन कर लिया था.- तेजवीर सिंह, शिक्षक

शिक्षक और अभिभावक परेशान: अब यूडाइस पर बिना आधार कार्ड के बच्चों का पंजीकरण ही नहीं हो रहा है. जिससे शिक्षक ही नहीं अभिभावक भी परेशान हैं. क्योंकि, ऐसे बच्चों का आधार कार्ड बनवाना भी मुश्किल हैं. जिनके पास कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं है. बिना जन्म प्रमाण पत्र के आधार कार्ड नहीं बन सकता है. जिससे भी शिक्षक परेशान हैं. क्योंकि, पहले तो आरटीई की वजह से बच्चों का निजी स्कूल में दाखिला करना. इसके साथ ही आधार नहीं होना भी शिक्षकों की सिरदर्दी बन गया है.

बेहतर शिक्षा के संकल्प में 'आधार' की अड़चन
बेहतर शिक्षा के संकल्प में 'आधार' की अड़चन (Photo Credit: ETV Bharat)

जिन स्कूलों में कम नामांकन है. उन्हें अधिकारियों ने रेड कैटेगिरी में डाल दिया है. अधिकारी मैसेज और लिस्ट भेजकर कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं. ऐसे में शिक्षक क्या करें. स्कूल में बच्चों को पढ़ाए या नामांकन के लिए बस्तियों में चक्कर लगाए.- तेजवीर सिंह, शिक्षक

आरटीई में प्रवेश से गिरा नामांकन: सरकार पहले ही गरीबों के बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए पहले ही आरटीई में दाखिले कराती है. जिससे हर मां और बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे निजी स्कूल में पढे. करीब 25 प्रतिशत ऐसे बच्चों का प्रवेश सरकार खुद आरटीई के जरिए निजी स्कूलों में करा रही है. ऐसे में सरकारी स्कूलों में कैसे नामांकन बढ़ाया जाए. क्षेत्र में बच्चे तो उतने ही हैं. जिनके पहले ही दाखिला हो गया है. जो निजी स्कूलों में प्रवेश पा लिए तो सरकारी स्कूलों में कहां से नामांकन कराएं.

जिले में अप्रैल से 15 जुलाई तक स्कूल चलो अभियान चलाया गया. जिसमें स्कूलों में नामांकन बढ़ाने में शिक्षकों ने मन लगाकर काम किया. अब पिछले साल के प्रवेश की संख्या को लेकर शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है. जिसमें शिक्षकों पर दबाव बनाया जा रहा है कि उनके यहां पर यदि पिछले साल के मुकाबले नये पंजीकरण कम हुए हैं तो अधिकारी दबाव बना रहे हैं.-राजीव वर्मा, प्रधानाध्यापक, आदर्श विद्यालय बुढ़ान सैयद

आधार कार्ड का भी होगा समाधान: आगरा बीएसए डॉ. राजीव कुमार सिंह ने बताया कि जिले में इस साल पिछले साल के मुकाबले नामांकन अभी तक कम हुआ है. पिछले साल इस समय तक आगरा में 1.91 लाख नामांकन किया गया था. मगर, इस बार अभी तक जिले में 1.82 लाख नामांकन कर लिया है. पिछले साल के मुकाबले अभी 9000 नामांकन कम है. जिले में नामांकन कराने का काम चल रहा है. आगरा में 2 लाख से अधिक नामांकन करने का लक्ष्य है.

आगरा जिले में करीब 37 आधार मशीने हैं. हर ब्लॉक में दो दो आधार मशीनें हैं. जिसमें 24 मशीनें कार्य नहीं कर रही हैं. इस बारे में बंद मशीनों को चालू कराने के लिए सचिव और संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा है. जिसकी जल्द ही अनुमति होने से हर बच्चे का आधार बनाया जा सकेगा. जिससे अभिभावकों को कोई परेशानी नहीं होगी.- डॉ. राजीव कुमार सिंह, बीएसए, आगरा


उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षिक सत्र 2026–27 के लिए प्रदेशभर में 'स्कूल चलो अभियान' की शुरूआत एक अप्रैल 2026 से की थी. जिसमें 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से जोड़ना था. इसके साथ ही ड्रॉपआउट बच्चों को फिर से स्कूलों में नामांकित करना है. यह अभियान प्रदेश में दो चरण में चला. पहला चरण 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 चला. इसके बाद दूसरा चरण 1 जुलाई से 15 जुलाई 2026 तक रहा. जिसके लिए सरकार ने हर जिले को 5 लाख रुपये, प्रत्येक ब्लॉक को 10 हजार रुपये और प्रत्येक विद्यालय को 2,500 रुपये की धनराशि भेजी थी. जिससे अभियान से जुड़ी गतिविधियां सही तरह से की जा सकें.

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