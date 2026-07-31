धनबाद के सरकारी स्कूलों में लगेगा आधार और जन्म प्रमाण पत्र शिविर, जिला स्तर पर होगी निगरानी
धनबाद में सरकारी स्कूलों में आधार और जन्म प्रमाण पत्र शिविर लगाया जाएगा.
Published : July 31, 2026 at 7:58 PM IST
धनबादः जिला के सरकारी विद्यालयों में अब स्कूली बच्चों के आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे. इस अभियान की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त आदित्य रंजन ने यूआईडी, शिक्षा और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
धनबाद डीसी आदित्य रंजन ने कहा कि अभियान का उद्देश्य सभी स्कूली बच्चों के आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र समय पर तैयार कराना तथा जरूरत पड़ने पर उनका अपडेट कराना है. इससे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, नामांकन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.
उन्होंने बताया कि शिविर के दौरान नए आधार कार्ड बनाए जाएंगे, पुराने आधार कार्ड अपडेट किए जाएंगे और जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ी पूरी प्रक्रिया विद्यालय परिसर में ही पूरी की जाएगी. जिससे अभिभावकों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े.
अभियान की प्रभावी निगरानी के लिए जिला स्तर पर एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा. शिविर की तिथियों की घोषणा जल्द की जाएगी. उपायुक्त ने अभिभावकों से अपील की कि वे निर्धारित तिथि पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ विद्यालय पहुंचें, ताकि बच्चों के दस्तावेज आसानी से तैयार हो सकें.
उन्होंने जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को शिविर के सफल संचालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा. जिला प्रशासन का लक्ष्य इस अभियान के माध्यम से सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र तैयार कराना है.
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