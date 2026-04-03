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पहले युवती से छीना मोबाइल, पिटाई की, फिर किया सुसाइड, हरिद्वार की रहस्यमय स्टोरी

युवक अपने गांव की युवती से एकतरफा प्रेम करता था, युवती ने फोन करके युवक द्वारा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया

HARIDWAR YOUTH SUICIDE
एकतरफा प्यार का अंजाम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 3, 2026 at 3:44 PM IST

2 Min Read
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हरिद्वार: जिले की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. शुक्रवार सुबह हुई इस घटना से क्षेत्र में सनसनी मच गई. मृतक की पहचान सुजीत वर्मा पुत्र कैलाशनाथ के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के हेमराज अरूरवा, फैजाबाद का रहने वाला था.

गांव की युवती से एकतरफा प्रेम करता था युवक: प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सुजीत अपने की गांव की ही युवती से एकतरफा प्रेम करता था. युवती वर्तमान में हरिद्वार के राम वाटिका, जमालपुर में रहती है. पुलिस के अनुसार, शुक्रवार सुबह युवती ने गैस प्लांट चौकी में सूचना दी कि उसके गांव का रहने वाला सुजीत नाम का युवक उसे जमालपुर चौक के पास मिला. सुजीत के पास एक पिस्टल भी थी.

आत्महत्या से पहले भागता दिखा युवक (Video Courtesy: Haridwar Police)

युवती ने पुलिस को किया फोन: युवती ने बताया कि सुजीत ने पहले उसके साथ मारपीट की. फिर उसका मोबाइल फोन छीन लिया. साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी है. युवती बहुत डरी हुई थी और अपनी जान को खतरा बता रही थी.

युवती से फोन नंबर लेकर पुलिस ने किया पीछा: सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए युवती से सुजीत का मोबाइल नंबर लेकर उसकी लोकेशन ट्रेस की और पीछा शुरू किया. इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि संदिग्ध युवक बहादराबाद क्षेत्र में इंडियन बॉटलिंग प्लांट की बाउंड्री के पीछे खाली मैदान में पहुंच गया है और वहां पड़ा हुआ है.

खून से लथपथ मिला युवक: पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देखा कि सुजीत खून से लथपथ पड़ा हुआ है. उसके पास ही पिस्टल पड़ी हुई है. पुलिस के अनुसार मौके पर ही सुजीत की मौत हो गई थी. घटना की सूचना पर पुलिस के एसपी सिटी अभय सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई है.

पुलिस कर रही है मामले की जांच: एसपी सिटी अभय सिंह ने बताया कि-

पुलिस द्वारा मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.
- अभय सिंह, एसपी सिटी -

ये भी पढ़ें: रुद्रपुर में युवक की संदिग्ध मौत, पिता ने जताया हत्या का शक, मृतक की पत्नी और बहनोई पर गंभीर आरोप

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