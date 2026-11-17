जयपुर में युवक पर फायरिंग, पहले साथ काम कर चुका आरोपी, सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात
नारायण विहार इलाके की घटना. आरोपी की तलाश में पुलिस टीम रवाना.
Published : November 17, 2026 at 2:20 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में बजरी सप्लाई की दुकान पर काम करने वाले युवक पर फायरिंग का मामला सामने आया है. फायरिंग करने वाले बदमाशों में से एक की पहचान पीड़ित युवक के साथ पहले काम कर चुके युवक के तौर पर हुई है. वारदात के बाद बदमाश मौके से भाग खड़े हुए. अब पुलिस टीम बदमाशों की तलाश में जुटी है. घटना नारायण विहार थाना इलाके में हरिओम धर्मकांटा के पास की है. पुलिस जांच में सामने आया कि फायरिंग की घटना से पहले बदमाशों ने दुकान के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की.
पहले भी हुआ झगड़ा: नारायण विहार थानाधिकारी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि हरिओम धर्मकांटा के पास निरंकारी बजरी सप्लायर के नाम से बजरी की दुकान पर काम करने वाले महेंद्र (34) पर फायरिंग का मामला सामने आया है. घटना मंगलवार तड़के 3:45 बजे के आसपास की है. वे बोले, बजरी सप्लायर की दुकान पर काम करने वाले युवक महेंद्र पर एसयूवी से आए तीन-चार बदमाशों ने तड़के फायरिंग की. उसने हमलावरों में से एक युवक की पहचान सचिन के रूप में की. सचिन पहले उसके साथ दुकान पर काम करता था. दोनों का साथ उठना- बैठना था. दीपावली पर भी दोनों ने पार्टी की. प्रारंभिक तौर पर सामने आया कि दोनों के बीच पहले भी झगड़ा हुआ, लेकिन पुलिस में शिकायत नहीं आई.
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तीन घंटे पहले गाड़ियों में तोड़फोड़ कर भागा: प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सोमवार रात सचिन दुकान पर आया था. बाहर खड़ी पिकअप व बाइक में तोड़फोड़ की थी. इसके बाद भाग गया. वह तड़के अपने तीन-चार साथियों को लेकर आया और महेंद्र को बाहर बुलाया. जैसे ही महेंद्र बाहर आया. उस पर फायरिंग की. महेंद्र दौड़कर दुकान के भीतर गया और दरवाजा बंद कर लिया. इसके बाद बदमाशों ने दो बार और फायरिंग की और मौके से भाग खड़े हुए.
बदमाशों की तलाश में पुलिस: थानाधिकारी मीणा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं. महेंद्र की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमों को रवाना किया गया है. उनका कहना है कि एक बदमाश की पहचान प्रताप नगर निवासी सचिन के रूप में हुई है. बाकी अन्य लोगों की पहचान के भी प्रयास किए जा रहे हैं.
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