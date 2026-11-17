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जयपुर में युवक पर फायरिंग, पहले साथ काम कर चुका आरोपी, सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात

सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई घटना ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में बजरी सप्लाई की दुकान पर काम करने वाले युवक पर फायरिंग का मामला सामने आया है. फायरिंग करने वाले बदमाशों में से एक की पहचान पीड़ित युवक के साथ पहले काम कर चुके युवक के तौर पर हुई है. वारदात के बाद बदमाश मौके से भाग खड़े हुए. अब पुलिस टीम बदमाशों की तलाश में जुटी है. घटना नारायण विहार थाना इलाके में हरिओम धर्मकांटा के पास की है. पुलिस जांच में सामने आया कि फायरिंग की घटना से पहले बदमाशों ने दुकान के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की.