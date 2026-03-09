ETV Bharat / state

खाजूवाला के युवक के पास पाकिस्तानी नंबरों से लगातार आ रहा फोन...सुरक्षा एजेंसी को दी सूचना

युवक ने पुलिस को बताया कि उसके पास पाकिस्तान से लगातार व्हाट्सएप कॉल आ रहे हैं, लेकिन उसने उठाया नहीं.

Superintendent of Police Office, Bikaner
पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बीकानेर (ETV Bharat Bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 9, 2026 at 4:39 PM IST

2 Min Read
बीकानेर: जिले के अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे खाजूवाला क्षेत्र में एक युवक अपने फोन से डरा हुआ है. युवक के पास बीते 24 घंटे में पाकिस्तानी नंबरों से कई बार व्हाट्सएप कॉल आ चुका है. पाकिस्तान से बार बार आ रहे व्हाट्सएप कॉल से परेशान होकर युवक पुलिस के पास पहुंचा. पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियों को इसकी सूचना दी है.

सीओ अमरजीत चावला बोले, युवक ने बताया कि उसके पास पाकिस्तान से लगातार फोन आ रहे हैं. युवक फोन नहीं उठा रहा है, लेकिन दिन में कई बार अलग-अलग समय फोन आ रहे हैं और उससे युवक घबरा गया. पुलिस को जानकारी देने के बाद सुरक्षा एजेंसी को इस मामले से अवगत करा दिया है.

सुरक्षा एजेंसी अलर्ट: सीमावर्ती क्षेत्र में बीएसएफ गश्त करती है. सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट रहती है.अंतरराष्ट्रीय नंबर खासतौर से +92 से आने वाले फोन कॉल को लेकर तुरंत सूचना देने की बात सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस आमजन को कहती है. ऐसे में युवक ने समझदारी दिखाते हुए फोन नहीं उठाया और तत्काल पुलिस को सूचना दी.

सरहद पार से नापाक हरकत: सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तान लगातार नापाक कोशिश करता रहता है. पिछले दिनों में ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई का मामला सामने आया था. आए दिन ड्रोन के जरिए हेरोइन तस्करी की घटनाएं भी देखने को मिलती है. अब आमजन को पाकिस्तानी नंबरों के फोन कॉल आने से भी सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई है.

