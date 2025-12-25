अमेठी में घर के छप्पर में आग लगने से झुलसकर युवक की मौत, परिजन बोले- जमीन को लेकर हुआ था विवाद
पुलिस अधीक्षक अमेठी अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी.
अमेठी : जिले के अमेठी थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात छप्पर के नीचे सो रहे एक युवक की आग से झुलसकर मौत हो गई. ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की कोशिश, लेकिन तब तक छप्पर जलकर राख हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
परिजनों के मुताबिक, अमेठी थाना क्षेत्र के सुंदरपुर दरखा निवासी राम सजीवन (46) गुरुवार को अपने घर में छप्पर के नीचे सो रहे थे. अचानक आग की लपटें दिखाई देने पर आस-पास के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक छप्पर जलकर राख हो गया. आग की चपेट में आने से राम सजीवन झुलस गए. परिजन इलाज के लिये उन्हें संयुक्त जिला चिकित्सालय गौरीगंज ले गए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिये हायर सेंटर रेफर कर दिया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई.
भतीजे श्रवण कुमार गुप्ता ने बताया कि राम सजीवन चार भाई थे. आरोप है कि दो माह पूर्व जमीन को लेकर कई बार विवाद हुआ था. श्रवण कुमार ने अपने एक रिश्तेदार पर गंभीर आरोप लगाये हैं. उनका आरोप है कि चाचा के छप्पर में बीती रात आग लगाई गई है, जिससे झुलसकर उनकी मौत हो गई. मृतक की पत्नी की भी मौत हो चुकी है. उनके एक बेटा है जो अपने ननिहाल में रहता है.
गांव के कालू राम ओझा ने बताया कि घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने बताया कि पहले से कुछ विवाद था. ग्राम प्रधान प्रतिनिधि दरखा शीतला यादव ने बताया कि कल रात में घटना की सूचना मिली थी. घटना कैसे हुई इसके बारे में जानकारी नहीं है.
प्रभारी निरीक्षक अमेठी रवि सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही झुलसे हुए व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. मामले में अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है. जांच पड़ताल की जा रही है.
पुलिस अधीक्षक अमेठी अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि घटना की सूचना मिली है, सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. घटना की वजह जांच के बाद पता चलेगी. जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी.
