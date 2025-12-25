ETV Bharat / state

अमेठी में घर के छप्पर में आग लगने से झुलसकर युवक की मौत, परिजन बोले- जमीन को लेकर हुआ था विवाद

अमेठी : जिले के अमेठी थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात छप्पर के नीचे सो रहे एक युवक की आग से झुलसकर मौत हो गई. ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की कोशिश, लेकिन तब तक छप्पर जलकर राख हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.







परिजनों के मुताबिक, अमेठी थाना क्षेत्र के सुंदरपुर दरखा निवासी राम सजीवन (46) गुरुवार को अपने घर में छप्पर के नीचे सो रहे थे. अचानक आग की लपटें दिखाई देने पर आस-पास के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक छप्पर जलकर राख हो गया. आग की चपेट में आने से राम सजीवन झुलस गए. परिजन इलाज के लिये उन्हें संयुक्त जिला चिकित्सालय गौरीगंज ले गए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिये हायर सेंटर रेफर कर दिया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई.



भतीजे श्रवण कुमार गुप्ता ने बताया कि राम सजीवन चार भाई थे. आरोप है कि दो माह पूर्व जमीन को लेकर कई बार विवाद हुआ था. श्रवण कुमार ने अपने एक रिश्तेदार पर गंभीर आरोप लगाये हैं. उनका आरोप है कि चाचा के छप्पर में बीती रात आग लगाई गई है, जिससे झुलसकर उनकी मौत हो गई. मृतक की पत्नी की भी मौत हो चुकी है. उनके एक बेटा है जो अपने ननिहाल में रहता है.

गांव के कालू राम ओझा ने बताया कि घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने बताया कि पहले से कुछ विवाद था. ग्राम प्रधान प्रतिनिधि दरखा शीतला यादव ने बताया कि कल रात में घटना की सूचना मिली थी. घटना कैसे हुई इसके बारे में जानकारी नहीं है.

