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भरतपुर में बिजली के तार चुराने पोल पर चढ़ा, करंट से एक की मौत, दूसरा झुलसा

मृतक कुछ दिन पहले इसी इलाके से बिजली के तार चोरी कर चुका. शनिवार रात दोबारा चोरी की नीयत से साथियों के साथ आया था.

Police personnel taking action following the accident.
हादसे के बाद कार्रवाई करते पुलिसकर्मी (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 12, 2026 at 1:48 PM IST

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भरतपुर: जिले में बिजली के तार चोरी करने की कोशिश एक युवक के लिए जानलेवा साबित हुई. रात के अंधेरे में पोल पर चढ़ा युवक करंट की चपेट में आ गया और वहीं उसकी मौत हो गई, जबकि उसका एक साथी गंभीर रूप से झुलस गया. सुबह जब खेतों में लोगों की नजर पोल पर लटके शव पर पड़ी तो इलाके में सनसनी फैल गई. घटना के बाद शव भरतपुर के आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पोस्टमार्टम कराया गया. पुलिस जांच में जुटी है.

चिकसाना थाना के एएसआई हुकम सिंह ने बताया कि रविवार सुबह सूचना मिली कि इकरन इलाके में तेल मिल के सामने खेतों में बिजली के पोल पर एक शव लटका है. मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि युवक बिजली के तारों में फंसा था. बिजली विभाग की टीम को बुलाकर सप्लाई बंद करवाई और शव उतारा गया. मृतक की पहचान सुनील (30) पुत्र इंद्रजीत, निवासी कृष्णा धाम कॉलोनी, थाना हाईवे, जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है. सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और शव की पहचान की.

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तार चुराने आया: एएसआई सिंह ने बताया कि जांच में सामने आया कि मृतक कुछ दिन पहले भी इसी इलाके से बिजली के तार चोरी कर चुका था. शनिवार रात वह दोबारा चोरी की नीयत से साथियों के साथ आया था. इसी दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, इस वारदात में उसके साथ 7-8 लोग शामिल थे. घटना में एक अन्य साथी भी गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि घटना के बाद घायल साथी ने ही परिजनों को फोन कर सूचना दी थी.

चोरी के चार केस दर्ज: एएसआई हुकम सिंह ने बताया कि आरोपियों के पास एक पिकअप गाड़ी भी थी. उसकी पहचान कर ली है. हालांकि उसे अभी जब्त नहीं किया है. अन्य संदिग्धों की तलाश है और गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है. प्रारंभिक जानकारी में यह सामने आया है कि मृतक के खिलाफ पहले से चोरी के करीब चार मामले दर्ज थे. वह बिजली के तार चोरी करने की घटनाओं में लिप्त रहा है.

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OUNG MAN DIES IN BHARATPUR
A YOUNG MAN WAS ELECTROCUTED
DECEASED WAS A RESIDENT OF UP
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