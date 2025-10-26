ETV Bharat / state

पुलिस की वर्दी पहनकर बाजार में घूमने निकली युवती, पैर में पहने जूतों से टैक्सी चालकों ने पकड़ लिया

बिलासपुर: जिला के घुमारवीं में पुलिस ने शनिवार देर शाम एक युवती को पुलिस की वर्दी में शहर में घूमते हुए पकड़ लिया. उक्त युवती पुलिस की वर्दी पहनकर शहर के विभिन्न स्थानों पर घूम रही थी. इसी दौरान युवती घुमारवीं टैक्सी स्टैंड के पास चाय की दुकान पर चाय पीने पहुंची, जहां कुछ टैक्सी चालक पहले से मौजूद थे. टैक्सी चालकों को युवती की हरकतों और पहनावे पर शक हुआ.

युवती ने वर्दी तो पहनी थी, लेकिन उसके जूते पुलिस के जूतों जैसे नहीं थे. उसके बाल भी खुले हुए थे. हाथों में शादी वाला चूड़ा पहन रखा था, जिससे चालकों को संदेह हुआ कि युवती असल में पुलिसकर्मी नहीं है, जब उन्होंने युवती को गौर से देखा तो पहचान लिया कि ये युवती पहले भी शहर में कई बार देखी गई है. इसकी जानकारी तुरंत टैक्सी चालकों ने पुलिस को दी. सूचना मिलते ही महिला कांस्टेबल मौके पर पहुंचीं और युवती से पूछताछ की. प्रारंभिक पूछताछ में युवती ने कोई साफ जवाब नहीं दिया, जिससे पुलिस को उस पर और अधिक संदेह हुआ. इसके बाद पुलिस उसे थाना घुमारवीं ले गई, जहां उससे अब पूछताछ की जा रही है.

युवती से की जा रही पूछताछ

डीएसपी घुमारवीं विशाल वर्मा ने बताया कि 'पुलिस को सूचना मिली कि एक युवती पुलिस वर्दी पहनकर शहर में घूम रही है. उसे पूछताछ के लिए थाना ले जाया गया. जांच में यह पता चला है कि युवती चंबा की रहने वाली है. फिलहाल ये जांच की जा रही है कि उसने वर्दी कहां से ली, उसका उद्देश्य क्या था और वह इस रूप में शहर में क्यों घूम रही थी.'