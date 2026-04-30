ETV Bharat / state

जोधपुर: युवती ने किया आत्महत्या का प्रयास, कालिका यूनिट व गोताखोरों ने बचाई जान

जोधपुर की कायलाना झील में एक युवती ने आत्महत्या का प्रयास किया, जिसे कलिका यूनिट की महिला कांस्टेबलों और गोताखोरों ने बचा लिया.

कालिका यूनिट ने बचाई युवती की जान
कालिका यूनिट ने बचाई युवती की जान (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 30, 2026 at 1:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: शहर की कायलाना झील में शुक्रवार सुबह एक युवती ने कायलाना झील में आत्महत्या का प्रयास किया. डूबते समय उसकी चीख सुनकर कालिका यूनिट की महिला कांस्टेबलों ने तुरंत कार्रवाई की और गोताखोरों की मदद से युवती को बचाकर अस्पताल पहुंचाया.

घटना शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे की है. कालिका यूनिट की पेट्रोलिंग यूनिट 7 और 8 की कांस्टेबल रूपा, शुगर, संगीता और अन्नू झील के पास गश्त पर तैनात थीं. अचानक झील में किसी के पानी में डूबते हुए चिल्लाने की आवाज आई. सभी महिला कांस्टेबल तुरंत सक्रिय हो गईं और पास में मौजूद गोताखोरों को आवाज लगाई.

इसे भी पढ़ें- जन्म के तुरंत बाद नवजात को कचरे के ढेर पर छोड़ा, पुलिस ने बचाई जान

गोताखोरों ने बचाया: गोताखोर भरत चौधरी, मदन सिंह, भागीरथ और उनके साथी तुरंत मौके पर पहुंचे. युवती काफी दूर पानी में डूब रही थी. गोताखोरों ने स्पीड बोट लेकर तुरंत उसके पास पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया. गोताखोर भरत चौधरी और मदन सिंह ने पानी में छलांग लगाकर युवती को निकाला. इसके बाद कालिका यूनिट की महिला पुलिसकर्मियों ने मौके पर ही उसे सीपीआर देकर होश में लाया.

युवक पर परेशान करने का आरोप: राजीव गांधी थानाधिकारी रवींद्र सिंह ने बताया कि युवती को तुरंत एमडीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर है और होश आ गया है. युवती ने पुलिस को बताया कि एक युवक उसे लगातार परेशान कर रहा था, जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था. पुलिस अब उसके परिजनों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच कर रही है.

इसे भी पढ़ें- अलवर में कालिका यूनिट ने मनचलों की कसी कमर, 70 से अधिक कार्रवाई को दिया अंजाम

TAGGED:

जोधपुर आत्महत्या प्रयास
KAYLANA LAKE JODHPUR
YOUNG WOMAN RESCUED
KALIKA UNIT
YOUNG WOMAN JUMPS INTO THE LAKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.