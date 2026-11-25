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जयपुर में युवती ने कांस्टेबल पर लगाए पीछा कर नंबर मांगने के आरोप, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शुरू की जांच

जयपुर पुलिस आयुक्त कार्यालय. ( ETV bharat jaipur )

जयपुरः राजधानी जयपुर में पुलिस महिला सुरक्षा के बड़े-बड़े दावे कर रही है. इस बीच एक युवती ने एक पुलिस कांस्टेबल पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं. इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है. पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर आनन - फानन में एक रिपोर्ट दर्ज की है. जिसकी जांच महिला अधिकारी को सौंपी गई है. इस मामले में युवती ने पुलिस कांस्टेबल पर लगातार पीछा करने और मोबाइल नंबर मांगकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. युवती का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. जिससे पुलिस की किरकिरी हुई है.

सोशल मीडिया पर युवती का वीडियो वायरलः सोशल मीडिया पर एक युवती का वीडियो तेजी से वायरल हुआ है. जिसमें वह युवती कहती दिख रही है कि वह करीब 2 साल से जयपुर में रह रही है. पिछले दिनों उसके साथ एक ऐसा वाकया होने की बात वीडियो में कही गई है. जिसने उसे भीतर तक झकझोर दिया. युवती का दावा है कि वह ऑटो से पैसिफिक मॉल जा रही थी. इस दौरान एक कांस्टेबल ने पुलिस की कार से उसका पीछा किया और उसके मोबाइल नंबर मांगे. युवती ने कांस्टेबल पर अश्लील इशारे करने का भी आरोप लगाया है.