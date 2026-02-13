ETV Bharat / state

दिल्ली में फर्श बाजार में होटल की चौथी मंजिल से कूदी युवती, राह चलते युवक ने बचाई जान

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 13, 2026 at 5:05 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में शुक्रवार दोपहर उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब 60 फीट रोड स्थित एक होटल की चौथी मंजिल से एक 20 वर्षीय युवती ने नीचे छलांग लगा दी. उसी वक्त आशीष नाम के युवक ने युवती की जान बचा ली.

विवाद के बाद खौफनाक कदम

पुलिस के मुताबिक, सुंदर नगरी की रहने वाली युवती अपने 22 वर्षीय मित्र (निवासी बुलंदशहर, यूपी) के साथ होटल में रुकी हुई थी. दोपहर करीब एक बजे दोनों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस शुरू हुई. झगड़ा इतना बढ़ा कि गुस्से और तनाव में आकर युवती ने होटल की खिड़की से नीचे छलांग लगा दी.

कैसे बची युवती की जान?

जब युवती चौथी मंजिल की खिड़की पर बैठी जान देने पर आमादा थी, तभी वहां से गुजर रहे आशीष ने ऊपर देखा. उसने एक पल भी गंवाए बिना अपना दिमाग लगाया. सड़क किनारे पड़े खाली गत्ते के कार्टनों को उसने तुरंत इकट्ठा किया और उस जगह बिछा दिया जहां युवती के गिरने की संभावना थी, जैसे ही युवती ने छलांग लगाई, वह सीधे उन गत्तों के ढेर पर गिरी. गत्तों ने 'कुशन' का काम किया, जिससे युवती को गंभीर चोटें नहीं आईं और उसकी जान बच गई.

प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद मुमताजिर ने बताया, मैं वहां से गुजर रहा था तभी देखा कि तीसरी-चौथी मंजिल पर लड़की बैठी है. लोग नीचे से चिल्ला रहे थे कि पीछे हट जाओ, लेकिन महज 2 मिनट के भीतर उसने छलांग लगा दी. गनीमत रही कि वहां गत्ते रखे जा चुके थे.

घटना की सूचना मिलते ही फर्श बाजार थाना पुलिस और PCR की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. होटल के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि यह साफ हो सके कि युवती ने खुद छलांग लगाई या उसे उकसाया गया था. फिलहाल युवती अस्पताल में उपचाराधीन है और खतरे से बाहर बताई जा रही है.

