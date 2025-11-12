सिवान में सड़क हादसे में युवती की मौत के बाद पुलिस पर क्यों फूटा लोगों का गुस्सा,लगा लंबा जाम
सिवान में सड़क हादसे के बाद भड़का जनाक्रोश, पुलिस के देर से पहुंचने पर उबला गुस्सा, लोगों ने आगजनी कर सड़क को किया जाम.
Published : November 12, 2025 at 8:06 AM IST
सिवान: सिवान के सिसवन ढाला के पास मंगलवार की शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में 15 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई. हादसे के बाद पुलिस मौके पर काफी देरी से पहुंची जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सिवान–सिसवन मुख्य मार्ग को आगजनी कर जाम कर दिया. करीब 5 घंटे तक जाम रहने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
दो बाइक की टक्कर के बाद ट्रक के नीचे आ गई मृतका : मृतका की पहचान हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छाता गांव निवासी अफरोज अली की पुत्री शबनम खातून (15 वर्ष) के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों के अनुसार, शाम को दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर हो गई. इस दौरान सिवान की ओर से आ रही बाइक पर बैठी शबनम गिरकर बगल से गुजर रहे ट्रक के नीचे आ गई. ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
तीन घंटे तक पुलिस के ना आने से भड़का गुस्सा: हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया. घटना के बाद मौजूद लोगों ने डायल 112 और नगर थाना पुलिस को फोन कर सूचना दी, लेकिन तीन घंटे तक कोई पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचे. इस पर नाराज लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.
करीब 5 घंटे तक सड़क पर लगा रहा जाम: सिवान–सिसवन मुख्य मार्ग पूरी तरह ठप हो गया. करीब 5 घंटे तक जाम रहने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई .देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग जुट गए. घटनास्थल पर देर से पहुंची पुलिस को लोगों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा. वहीं मौके पर पहुंचे अंचलाधिकारी के साथ भी लोगों ने हंगामा किया और वरीय अधिकारियों को बुलाने की मांग की.
सदर एसडीओ के समझाने पर मामला हुआ शांत : स्थिति को संभालने के लिए सदर एसडीओ आशुतोष कुमार गुप्ता स्वयं घटनास्थल पहुंचे. उन्होंने लोगों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया और शव का पंचनामा बनवाकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा.उन्होंने बताया कि चुनाव ड्यूटी में पुलिस बल व्यस्त होने के कारण यहां पुलिस देर से पहुंची.
“चुनाव ड्यूटी में पुलिस बल व्यस्त होने के कारण आने में विलंब हुआ. सूचना मिलते ही अंचलाधिकारी और मैं स्वयं मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया.” ..... आशुतोष कुमार गुप्ता,सदर एसडीओ
पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल : मृतका के भाई ने बताया कि शबनम तीन बहनों में सबसे बड़ी थी और हादसे के समय वह अपने जीजा के साथ बाजार जा रही थी.इस घटना ने एक बार फिर सिवान पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोगों का कहना है कि अगर समय पर पुलिस पहुंच जाती, तो स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती. पुलिस के देर से पहुंचने और संवेदनहीन रवैये के खिलाफ लोगों में गहरा आक्रोश है.
ये भी पढ़ें :