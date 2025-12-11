दिल्ली: 21 वर्षीय युवती की सड़क हादसे में मौत, ट्रै्क्टर-ट्रॉली छोड़ चालक हुआ फरार, जांच शुरू
चश्मदीदों के मुताबिक ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से युवती ट्रैक्टर ट्राली के पहिए के नीचे आ गई. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
Published : December 11, 2025 at 7:11 AM IST
नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में पिता के साथ स्कूटी पर जा रही 21 वर्षीय युवती की करावल नगर में ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से मौत हो गई. हादसे के बाद घटनास्थल पर ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर ट्राली छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली को जप्त कर लिया और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है.
उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि बुधवार शाम करावल नगर थाने में सड़क हादसे की सूचना मिली. सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटना स्थल जोहरपुर नाला और शिव विहार तिराहा के बीच पहुंची. गंभीर रूप से घायल युवती को अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस जांच में पता चला कि युवती अपने पिता के साथ स्कूटी पर जा रही थी. रास्ते में ओवरटेक करने के दौरान एक ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में युवती की मौत हो गई. हादसे के तुरंत बाद ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया.
डीसीपी के मुताबिक क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम से घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित भिजवा दिया है. प्रारंभिक जांच के आधार पर करावल नगर थाने में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है.
पुलिस का कहना है कि फरार ट्रैक्टर चालक की पहचान करने और उसे गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. ताकि वाहन और चालक की सटीक जानकारी मिल सके.
