ETV Bharat / state

दिल्ली: 21 वर्षीय युवती की सड़क हादसे में मौत, ट्रै्क्टर-ट्रॉली छोड़ चालक हुआ फरार, जांच शुरू

नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में पिता के साथ स्कूटी पर जा रही 21 वर्षीय युवती की करावल नगर में ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से मौत हो गई. हादसे के बाद घटनास्थल पर ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर ट्राली छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली को जप्त कर लिया और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है.



उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि बुधवार शाम करावल नगर थाने में सड़क हादसे की सूचना मिली. सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटना स्थल जोहरपुर नाला और शिव विहार तिराहा के बीच पहुंची. गंभीर रूप से घायल युवती को अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस जांच में पता चला कि युवती अपने पिता के साथ स्कूटी पर जा रही थी. रास्ते में ओवरटेक करने के दौरान एक ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में युवती की मौत हो गई. हादसे के तुरंत बाद ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया.