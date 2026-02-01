ETV Bharat / state

श्रावस्ती में युवती ने घर में की आत्महत्या; पिता बोले- दहेज की मांग को लेकर तनाव में थी, पुलिस जांच में जुटी

श्रावस्ती : कोतवाली भिनगा क्षेत्र के एक गांव में बीते शनिवार को युवती (20) ने आत्महत्या कर ली. आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न हो पाने पर युवती ने यह कदम उठाया है. घटना के समय युवती के परिजन किसी काम से बाहर गये हुए थे. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पिता तिलकराम ने बताया कि बेटी अनीता कुछ दिनों से शादी और दहेज को लेकर मानसिक तनाव में थी. पिता ने पुलिस को बताया कि बेटी की शादी की बात चल रही थी. उन्होंने बताया कि बीते गुरुवार को वह लड़के के परिजनों से बात करने गए थे. क्षेत्राधिकारी भिनगा सतीश कुमार शर्मा ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)