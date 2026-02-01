श्रावस्ती में युवती ने घर में की आत्महत्या; पिता बोले- दहेज की मांग को लेकर तनाव में थी, पुलिस जांच में जुटी
क्षेत्राधिकारी भिनगा सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि 31 जनवरी 2026 को युवती के पिता ने आत्महत्या की सूचना दी थी.
Published : February 1, 2026 at 10:37 PM IST
श्रावस्ती : कोतवाली भिनगा क्षेत्र के एक गांव में बीते शनिवार को युवती (20) ने आत्महत्या कर ली. आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न हो पाने पर युवती ने यह कदम उठाया है. घटना के समय युवती के परिजन किसी काम से बाहर गये हुए थे. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
पिता तिलकराम ने बताया कि बेटी अनीता कुछ दिनों से शादी और दहेज को लेकर मानसिक तनाव में थी. पिता ने पुलिस को बताया कि बेटी की शादी की बात चल रही थी. उन्होंने बताया कि बीते गुरुवार को वह लड़के के परिजनों से बात करने गए थे.
पिता का आरोप, ससुरालवालों ने रखी थी दहेज की मांग : पिता का आरोप है कि लड़के के परिवार ने शादी के लिए 60 हजार रुपये नकद, एक बाइक और लगभग 300 बारातियों की मांग रखी थी. जिसके बाद पिता ने घर लौटकर अपनी पत्नी को इन मांगों के बारे में बताया था. पिता ने बताया कि बेटी ने यह सब सुनने के बाद आत्महत्या कर ली. फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.
शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया : क्षेत्राधिकारी भिनगा सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि 31 जनवरी 2026 को थाना भिनगा निवासी तिलकराम ने सूचना दी थी. उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने घर के अंदर आत्महत्या कर ली है.
सूचना पर तत्काल पुलिस अधिकारियों व थाना कोतवाली भिनगा पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया. उन्होंने बताया कि शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया है. अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.
