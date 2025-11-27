ETV Bharat / state

भीमलत के जंगल में पहुंची युवा बाघिन, कालदां बना पसंदीदा ठिकाना, चार माह के मूवमेंट से वन विभाग सतर्क

भीमलत में बढ़ी हलचल, वन विभाग हाई अलर्ट पर: बीते कुछ दिनों से बाघिन का मूवमेंट एक बार फिर कालदां से खिसककर भीमलत महादेव क्षेत्र में दर्ज किया जा रहा है. बाघिन के इस नए कदम से वन विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है. राजावत बताते हैं कि बाघिन लगातार इलाके के भू-भाग, जलस्रोत और सुरक्षित मार्गों को परखते हुए अपनी टेरिटरी के चयन की दिशा में आगे बढ़ रही है. इस मूवमेंट के मद्देनजर वन विभाग ने स्थानीय ग्रामीणों से जंगल में अनावश्यक प्रवेश न करने की अपील की है, साथ ही मॉनिटरिंग टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है.

पूर्व वन्यजीव प्रतिपालक पृथ्वी सिंह राजावत ने बताया कि एनक्लोजर से स्वतंत्र होने के बाद बाघिन ने लगभग ढाई माह कालदां क्षेत्र की जैवविविधता से भरपूर घाटियों व पहाड़ियों में गुजारे. वह बूंदी शहर से सटे टाइगर हिल, तारागढ़ की पहाड़ी, डॉबरा महादेव और सूरज छतरी क्षेत्रों में भी समय-समय पर घूमती रही है, लेकिन कालदां का घना, शांत और निर्जन जंगल उसे सबसे अधिक रास आया है.

बूंदी: रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में चार महीने पहले सॉफ्ट एनक्लोजर से आजाद की गई युवा बाघिन आरवीटी-8 इन दिनों अपने मुक्त विचरण और लगातार बदलते मूवमेंट पैटर्न को लेकर चर्चा में है. बीते चार महीनों में यह युवा बाघिन अभी तक अपनी स्थायी टेरिटरी निर्धारित नहीं कर पाई है. अपने रहन-सहन और ठहराव की अवधि के आधार पर उसने सबसे अधिक समय कालदां के घने जंगलों में बिताया है, जिसे जानकार उसके संभावित स्थायी आवास क्षेत्र के रूप में देख रहे हैं.

कालदां में सदियों से बाघों की शरणस्थली: जंगलों के इतिहास और वन्यजीवों की गतिविधियों पर लंबे समय से अध्ययन कर रहे वन्यजीव प्रेमी बलवंत सिंह खींची बताते हैं कि कालदां बफर जोन सदियों से बाघों का सुरक्षित ठिकाना रहा है. यह क्षेत्र रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के कोर-3 से जुड़ा हुआ है और मानव गतिविधि रहित है. ऐसे में युवा बाघिन द्वारा इस क्षेत्र में सबसे अधिक समय बिताना इस बात का संकेत है कि वह इसे अपनी स्थाई टेरिटरी के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रही है. उनका कहना है कि बाघिन का हाल ही में भीमलत क्षेत्र तक पहुंचना एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यह क्षेत्र मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के बेहद निकट स्थित है. बाघिन आगे बढ़ती है, तो वह मुकुंदरा की ओर भी रुख कर सकती है.

एक रात में तय कर सकती है 50 किमी दूरी: रामगढ़ टाइगर रिजर्व के रेंजर सुमित कनौजिया बताते हैं कि एक वयस्क टाइगर एक रात में 50 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर सकता है. यही कारण है कि आज आरवीटी-8 अपने छोड़े गए स्थान से करीब 80 किलोमीटर दूर बूंदी-भीलवाड़ा सीमा पर स्थित भीमलत क्षेत्र के जंगलों तक पहुंच चुकी है. बूंदी मुख्यालय से कालदां वन क्षेत्र लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है.

मुकुंदरा की ओर बढ़ता कदम: टाइगर फाउंडेशन के अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह हाड़ा के अनुसार बाघिन पिछले कुछ महीनों से लगातार टाइगर रिजर्व के बफर जोन में सक्रिय रही है. यह क्षेत्र उसके लिए सुरक्षित और अनुकूल रहा है. हाड़ा बताते हैं कि बाघिन वर्तमान में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से केवल कुछ किलोमीटर दूर है. उसका मूवमेंट इसी दिशा में बना रहा, तो वह जल्द ही इस रिजर्व की सीमा तक पहुंच सकती है. उन्होंने बताया कि आरवीटी-8 ने पिछले साढ़े तीन महीनों में अधिकतर समय बूंदी शहर के निकट पहाड़ियों और कालदां के घने जंगलों में बिताया है. यह उसका अस्थायी आशियाना बना हुआ है, जहां उसने भोजन, पानी और सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित कर लिया है. लेकिन इस इलाके में प्रबंधन का न होना चिंताजनक भी है.