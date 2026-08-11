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सोनीपत सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश के युवक की मौत, NH-44 पर कार की चपेट में आई बाइक

नेशनल हाईवे 44 पर तेज रफ्तार का कहर, ड्यूटी जा रहे युवक की बाइक को मारी टक्कर, दर्दनाक मौत

ROAD ACCIDENT IN SONIPAT
NH 44 पर सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 11, 2026 at 2:49 PM IST

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सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. बड़ी फ्लाईओवर पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई. मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी विशाल के रूप में हुई है.

बड़ी थाना पुलिस जांच में जुटीः विशाल पिछले करीब एक साल से गांव पीपली खेड़ा में रह रहा था और गन्नौर के पास एक निजी कंपनी में नौकरी करता था. वह बाइक पर सवार होकर ड्यूटी के लिए जा रहा था, इसी दौरान हादसा हो गया. हादसे की सूचना के बाद बड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.

आरोपी चालक की तलाश में जुटी पुलिसः टक्कर के बाद विशाल गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश में जुटी हुई है. पुलिस की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे. बता दें कि हरियाणा में रोजाना सड़क हादसे में कई लोगों की मौत हो रही है. सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए लिए स्थानीय स्तर पर और राज्य स्तर पर कई कदम उठाए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें-ये भी पढ़ें-करनाल में हरियाणा रोडवेज की दो बसों में टक्कर, चालक सहित 6 घायल, एनएच-44 पर हुआ हादसा

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सोनीपत में सड़क हादसा
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NH 44 पर सड़क दुर्घटना
सोनीपत में सड़क हादसे में मौत
ROAD ACCIDENT IN SONIPAT

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