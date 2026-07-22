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देहरादून में रेस्टोरेंट में खाना खाने गए युवक पर कर्मचारियों ने किया हमला, सिर में आए 19 टांके, मुकदमा दर्ज

मामला बीस जुलाई की रात का है. रेस्टोरेंट के कर्मचारियों पर युवक ने मारपीट का आरोप लगाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही हैं.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 22, 2026 at 2:45 PM IST

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देहरादून: राजधानी देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे युवक पर कथित तौर पर रेस्टोरेंट के दो कर्मचारियों ने लोहे की रॉड और धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायल युवक के सिर में 19 टांके आए हैं, जिसके बाद पीड़ित ने अपने भाई को मौके पर बुलाया गया और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया. घायल युवक के भाई की शिकायत के आधार पर थाना रायपुर में दो कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार पीड़ित के भाई वाजिद ने थाना रायपुर में शिकायत दर्ज कराई है कि उसका बड़ा भाई शाहरुख 20 जुलाई की रात करीब 11:30 बजे रायपुर चौक स्थित नरेश रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था. खाना खाने के बाद शाहरुख ने रेस्टोरेंट के एक कर्मचारी से बाहर मौजूद एक भूखे व्यक्ति को भी भोजन देने का अनुरोध किया.

आरोप है कि इसके बाद जब वह अपनी गाड़ी की ओर जा रहा था, तभी पीछे से रेस्टोरेंट के एक कर्मचारी ने उस पर हमला कर दिया. वाजिद का आरोप है कि रेस्टोरेंट में काम करने वाले दो कर्मचारियों धनीराम और सूरज ने शाहरुख के सिर पर लोहे की रॉड या किसी धारदार वस्तु से वार किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं.

घटना के बाद रेस्टोरेंट के मालिक ने फोन कर वाजिद को मौके पर बुलाया. उसके बाद वह अपने साथियों के साथ रेस्टोरेंट पहुंचा और घायल भाई को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसके सिर पर 19 टांके लगाए.

थाना रायपुर प्रभारी संजीत कुमार ने बताया कि घटना के बाद दोनों आरोपी कर्मचारी मौके से फरार हो गए. पीड़ित पक्ष की शिकायत पर रायपुर थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2) और 118(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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ATTACKED IN RESTAURANT DEHRADUN
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देहरादून रेस्टोरेंट में मारपीट
युवक से मारपीट देहरादून
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