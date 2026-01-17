ETV Bharat / state

फर्जी IPS बनकर थाने पहुंचा युवक, पुलिसकर्मियों पर जमाया रौब, फिर ऐसे खुला राज

खैरथल के भिवाड़ी थाने में फर्जी IPS अधिकारी बनकर पहुंचे युवक को पुलिस ने पकड़ा. आरोपी पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है.

फर्जी IPS को पुलिस ने पकड़ा
फर्जी IPS को पुलिस ने पकड़ा (ETV Bharat Khairthal)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 17, 2026 at 6:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

खैरथल: जिले के भिवाड़ी में एक दिलचस्प और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक खुद को IPS अधिकारी बताकर थाने पहुंचा और रौब झाड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सतर्कता से उसका भंडाफोड़ हो गया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान सौरभ कुमार के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत का निवासी है और फिलहाल दिल्ली में रहता है. वह पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है.

थाना अधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि बीती रात सौरभ कुमार एक काली स्कॉर्पियो गाड़ी में थाने पहुंचा. गाड़ी पर 'पुलिस' लिखा हुआ था. उसने थाने के स्टाफ को बताया कि वह IPS अधिकारी है और SPG (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप) में AIG रैंक पर तैनात है. वह एक स्पेशल मिशन पर होने का दावा करते हुए रात में रुकने के लिए होटल में कमरा मांगने लगा. थाना प्रभारी सचिन शर्मा को गेट पर तैनात संतरी से सूचना मिली, जब उन्होंने आरोपी से बात की तो संदेह हुआ. उसे केबिन में बिठाकर बाहर जाकर जांच शुरू की गई. पता चला कि इस नाम से कोई IPS अधिकारी नहीं है. पूछताछ में आरोपी ने एक फर्जी ID कार्ड दिखाया, जिसमें SPG और AIG लिखा था, लेकिन वह पूरी तरह नकली निकला.

थाना अधिकारी सचिन शर्मा (ETV Bharat Khairthal)

इसे भी पढ़ें- पंजाब कैडर का फर्जी IPS मसूरी में बेच रहा था किराना, झूठ बोलकर कर ली सगाई, ऐसे खुला राज

बड़ा अधिकारी बताकर जमाई धाक: थाना अधिकारी ने बताया कि हिरासत में पूछताछ के दौरान सौरभ कुमार ने बताया कि उसे IPS अधिकारियों को मिलने वाली सुविधाओं, सुरक्षा प्रोटोकॉल और विशेषाधिकारों की अच्छी जानकारी थी. इसी का फायदा उठाकर उसने फर्जी ID कार्ड बनवाया और अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी पर 'पुलिस' लिखवाकर विभिन्न इलाकों में खुद को बड़ा अधिकारी बताकर धाक जमाई. उसने कई जगहों पर IPS बनकर विशेष सुविधाएं भी हासिल की थीं.

भिवाड़ी के एडिशनल एसपी अतुल साहू ने बताया कि आरोपी के खिलाफ फर्जी दस्तावेज और सरकारी पद के दुरुपयोग के तहत मामला दर्ज किया गया है. फर्जी ID कार्ड, गाड़ी को जब्त कर लिया गया. इसके अलावा उसके पास से डमी वॉकी-टॉकी, पासपोर्ट और बैंक पासबुक भी बरामद हुई है. पुलिस अब जांच कर रही है कि आरोपी ने और किन-किन जगहों पर यह फर्जीवाड़ा किया, क्या इसमें कोई बड़ा नेटवर्क शामिल है या नहीं.

TAGGED:

FAKE ID CARD
SPG AIG
BHIWADI FAKE OFFICER
फर्जी IPS अधिकारी बनकर थाने पहुंचा
FAKE IPS OFFICER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.