फर्जी IPS बनकर थाने पहुंचा युवक, पुलिसकर्मियों पर जमाया रौब, फिर ऐसे खुला राज

खैरथल: जिले के भिवाड़ी में एक दिलचस्प और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक खुद को IPS अधिकारी बताकर थाने पहुंचा और रौब झाड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सतर्कता से उसका भंडाफोड़ हो गया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान सौरभ कुमार के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत का निवासी है और फिलहाल दिल्ली में रहता है. वह पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है.

थाना अधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि बीती रात सौरभ कुमार एक काली स्कॉर्पियो गाड़ी में थाने पहुंचा. गाड़ी पर 'पुलिस' लिखा हुआ था. उसने थाने के स्टाफ को बताया कि वह IPS अधिकारी है और SPG (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप) में AIG रैंक पर तैनात है. वह एक स्पेशल मिशन पर होने का दावा करते हुए रात में रुकने के लिए होटल में कमरा मांगने लगा. थाना प्रभारी सचिन शर्मा को गेट पर तैनात संतरी से सूचना मिली, जब उन्होंने आरोपी से बात की तो संदेह हुआ. उसे केबिन में बिठाकर बाहर जाकर जांच शुरू की गई. पता चला कि इस नाम से कोई IPS अधिकारी नहीं है. पूछताछ में आरोपी ने एक फर्जी ID कार्ड दिखाया, जिसमें SPG और AIG लिखा था, लेकिन वह पूरी तरह नकली निकला.