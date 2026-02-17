जोधपुर में Puppy को टक्कर मारने का आरोप लगा मांगा इलाज खर्च, मना करने पर चाकू घोंपकर हत्या
युवक ने बाइक से Puppy के टक्कर नहीं होने की बात कहते हुए पैसे देने से मना किया तो सीने में घोंप दिया चाकू.
Published : February 17, 2026 at 10:33 AM IST
जोधपुर: शहर के महामंदिर थाना क्षेत्र में सोमवार रात भदवासिया ब्रिज के पास युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई. हत्या के तीन आरोपियों में से दो नाबालिग है, जिन्हें निरुद्ध कर लिया गया है, जबकि एक की तलाश जारी है. आरोपियों ने मारे गए युवक पर बाइक से श्वान के Puppy को घायल करने का आरोप लगाया और इलाज के पैसे मांगे. युवक ने अपनी बाइक से पिल्ले के टक्कर नहीं होने की बात कहते हुए पैसे देने से इनकार कर दिया था. इसी बात पर हुए झगड़े में युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी.
पैसे देने से किया मना: महामंदिर थानाधिकारी देवेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि मूलतः उत्तर प्रदेश हाल बनाड़ रोड निवासी असलम (24) पुत्र हसन अली और उसके दो साथी बनाड़ रोड पर सैलून पर काम करते हैं. काम खत्म होने के बाद असलम अपने दो दोस्तों के साथ सोमवार रात करीब दस बजे दो बाइक पर खाना लेने भदवासिया ओवरब्रिज के नीचे होटल जा रहा था. होटल से ठीक पहले ओवरब्रिज के नीचे तीन युवकों ने उन्हें रोक लिया. उनके पास घायल Puppy था. इन युवकों ने असलम व साथियों पर बाइक से Puppy को घायल करने का आरोप लगाया और इलाज के पैसे मांगे. असलम ने कहा कि Puppy उसकी बाइक से चोटिल नहीं हुआ है और वह इलाज के पैसे भी नहीं देगा.
पीछे आए और झगड़े: इसके बाद असलम और उसके साथी बाइक लेकर खाने के होटल के आगे पहुंच गए. तीनों आरोपी पीछे पीछे वहां आए और रुपए नहीं देने पर झगड़ने लगे. इस बीच तीनों आरोपी असलम पर टूट पड़े. असलम के साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान तीन में से एक आरोपी ने असलम के सीने में चाकू घोंप दिया और भाग गए. इससे असलम के सीने से खून निकलने लगा. असलम के साथी उसे पावटा जिला अस्पताल ले गए, जहां से एमडीएम हॉस्पिटल भेज दिया गया.
तीसरे की तलाश: सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पहुंची. परिजनों को सूचित किया. पुलिस ने आसपास के लोगों व सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से हत्यारों की पहचान और पकड़ने के प्रयास शुरू किए. महामंदिर थानाधिकारी देवेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि तीन में से दो आरोपियों की पहचान कर ली गई. ये मदेरणा कॉलोनी के निवासी हैं. इनके घरों पर छापे मारे तो नहीं मिले, लेकिन फिर देर रात दो नाबालिगों को निरुद्ध कर लिया गया. तीसरे आरोपी की तलाश है.
