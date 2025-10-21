ETV Bharat / state

दिवाली पर खुशियों के बीच मातम, बूंदी में पटाखा विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या

सदर थाना बूंदी ( फोटो ईटीवी भारत बूंदी )

बूंदी : रोशनी और खुशियों के पर्व दिवाली की रात बूंदी शहर में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब पटाखे फोड़ते-फोड़ते एक युवक की जान चली गई. सदर थाना क्षेत्र की सिलोर रोड पर दीपों की जगमग के बीच हुई चाकूबाजी की वारदात ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया. महज़ एक पटाखे की चिंगारी ने मौत की आग भड़का दी, जिसमें युवक विष्णु सैनी की नृशंस हत्या कर दी गई. पटाखा फोड़ते गाड़ी पर फेंका, फिर मचा बवाल : सदर थाना प्रभारी रमेश आर्य ने बताया की नाहर का चोहट्टा रावला चौक निवासी विष्णु सैनी अपने दोस्तों के साथ सिलोर रोड पर दिवाली की रात पटाखे चला रहा था. इसी दौरान वहां से गुजर रही एक गाड़ी पर पटाखा फेंकने की बात को लेकर कहासुनी हो गई. बात इतनी बढ़ी कि गाड़ी सवार युवक आपा खो बैठे और देखते ही देखते माहौल खुशियों से खून में बदल गया. विवाद के बीच एक युवक ने विष्णु पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए. घायल विष्णु खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा. मौके पर अफरातफरी मच गई. दोस्तों ने आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. पढ़ें: दिवाली पर लौटी उम्मीद की रोशनी : कजाकिस्तान से एयर एंबुलेंस के जरिए जयपुर पहुंचे MBBS छात्र राहुल घोसल्या, SMS अस्पताल में भर्ती