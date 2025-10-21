दिवाली पर खुशियों के बीच मातम, बूंदी में पटाखा विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या
सिलोर रोड पर दिवाली की रात चाकू से युवक की हत्या, पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए शुरू की दबिश.
Published : October 21, 2025 at 9:00 AM IST
बूंदी : रोशनी और खुशियों के पर्व दिवाली की रात बूंदी शहर में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब पटाखे फोड़ते-फोड़ते एक युवक की जान चली गई. सदर थाना क्षेत्र की सिलोर रोड पर दीपों की जगमग के बीच हुई चाकूबाजी की वारदात ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया. महज़ एक पटाखे की चिंगारी ने मौत की आग भड़का दी, जिसमें युवक विष्णु सैनी की नृशंस हत्या कर दी गई.
पटाखा फोड़ते गाड़ी पर फेंका, फिर मचा बवाल : सदर थाना प्रभारी रमेश आर्य ने बताया की नाहर का चोहट्टा रावला चौक निवासी विष्णु सैनी अपने दोस्तों के साथ सिलोर रोड पर दिवाली की रात पटाखे चला रहा था. इसी दौरान वहां से गुजर रही एक गाड़ी पर पटाखा फेंकने की बात को लेकर कहासुनी हो गई. बात इतनी बढ़ी कि गाड़ी सवार युवक आपा खो बैठे और देखते ही देखते माहौल खुशियों से खून में बदल गया. विवाद के बीच एक युवक ने विष्णु पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए. घायल विष्णु खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा. मौके पर अफरातफरी मच गई. दोस्तों ने आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
दीपों की रात में अंधेरे की छाया : दिवाली जैसी पावन रात पर हुई इस वारदात से पूरे शहर में सन्नाटा पसर गया. लोगों में आक्रोश और भय का माहौल बन गया. मोहल्ले के लोग देर रात तक घटनास्थल के आसपास जमा रहे. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम कक्ष में रखवाया. फिलहाल पुलिस को मृतक के परिजनों की ओर से रिपोर्ट का इंतजार है. रिपोर्ट मिलते ही हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
आरोपियों की तलाश में निकली पुलिस टीमें : घटना की जानकारी मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सदर थाना प्रभारी रमेश आर्य को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए. एसपी के आदेश पर थाना अधिकारी ने अलग-अलग टीमों का गठन कर आरोपियों की धर पकड़ के लिए दबिशें शुरू कर दी हैं. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही मौके पर मौजूद युवकों से पूछताछ शुरू कर दी है.