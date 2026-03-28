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कानपुर में पुरानी रंजिश में युवक पर जानलेवा हमला, कई जगह चाकुओं से घोंपा

पुरानी रंजिश के चलते युवक पर जानलेवा हमला मामले में पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की.

JANLEVA HAMALA
कानपुर में पुरानी रंजिश में युवक पर जानलेवा हमला. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 7:21 PM IST

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कानपुर: कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के में शुक्रवार की शाम पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया. बदमाशों ने युवक को घेरकर उस पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसके शरीर पर पांच जगह गहरे जख्म आए हैं और वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

घायल युवक को उसके छोटे भाई ने आनन-फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई.

पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की.

अहिरवां निवासी गंगाहीन के बेटे सुनील कटेरिया (20) को संजीव नगर के रहने वाले रॉकी ने फोन कर मिलने के बहाने बुलाया था, जब सुनील अपनी बाइक से मौके पर पहुँचा, तो वहां पहले से मौजूद रॉकी और उसके साथी दद्दु ने उसे बाइक से उतरने का मौका भी नहीं दिया और मारपीट शुरू कर दी.

सुनील के छोटे भाई राघवेंद्र के मुताबिक, वह जान बचाकर भागने लगे, जिसके बाद रॉकी ने चाकू निकाल कर सुनील पर एक दर्जन से अधिक बार वार किया.

सुनील ने खुद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने उसे पांच जगह चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया. सुनील के जमीन पर गिरते ही आरोपी मौके से फरार हो गए.

घायल सुनील ने बताया कि करीब छह महीने पहले उसका रॉकी के साथ फोन पर गाली-गलौज को लेकर विवाद हुआ था. उस समय दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई थी. इसी पुरानी रंजिश को लेकर रॉकी ने शुक्रवार शाम को सुनील को बहाने से संजीव नगर बुलाया और उस पर हमला कर दिया. राघवेंद्र ने अपने भाई सुनील को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ उसका उपचार चल रहा है.

एसीपी अभिषेक पांडेय ने बताया कि एक व्यक्ति के ऊपर कुछ लोगों के द्वारा जानलेवा हमला किया गया है. मामले की प्राप्त तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. विवेचना की जा रही है, और आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर दबिश दी जा रही है. जल्दी उनकी गिरफ्तारी कर,आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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