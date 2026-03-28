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कानपुर में पुरानी रंजिश में युवक पर जानलेवा हमला, कई जगह चाकुओं से घोंपा

कानपुर में पुरानी रंजिश में युवक पर जानलेवा हमला. ( ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के में शुक्रवार की शाम पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया. बदमाशों ने युवक को घेरकर उस पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसके शरीर पर पांच जगह गहरे जख्म आए हैं और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक को उसके छोटे भाई ने आनन-फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की. अहिरवां निवासी गंगाहीन के बेटे सुनील कटेरिया (20) को संजीव नगर के रहने वाले रॉकी ने फोन कर मिलने के बहाने बुलाया था, जब सुनील अपनी बाइक से मौके पर पहुँचा, तो वहां पहले से मौजूद रॉकी और उसके साथी दद्दु ने उसे बाइक से उतरने का मौका भी नहीं दिया और मारपीट शुरू कर दी.