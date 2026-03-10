युवक को गोली मारी, अज्ञात लोगों ने पहुंचाया अस्पताल, पुलिस को रंजिश की आशंका
Published : March 10, 2026 at 8:45 PM IST
जोधपुर: शहर के कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड थाना इलाके के शताब्दी सर्कल के पास बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी. घायल को एक अनजान एसयूवी कार एम्स इमरजेंसी में छोड़ कर चली गई. एम्स से पुलिस को सूचना मिली तो डीसीपी पश्चिम विनीत बंसल सहित अन्य अधिकारी एम्स पहुंचे. बंसल ने बताया कि सीसीटीवी से एसयूवी की पड़ताल की जा रही है.
डीसीपी पश्चिम विनीत बंसल ने बताया कि घायल की पहचान रामड़ावास निवासी अनिल विश्नोई के रूप में हुई है. उसके रिकॉर्ड के आधार पर भी पड़ताल की जा रही है. पुलिस को संदेह है कि यह आपसी रंजिश का नतीजा हो सकता है. हमलावर कौन थे और दिनदहाड़े इस वारदात को क्यों अंजाम दिया, इसका फिलहाल कोई खुलासा नहीं हो पाया है.
इमरजेंसी में छोड़कर भागे अज्ञात लोग: उन्होंने बताया कि घायल को एसयूवी में सवार एम्स के इमरजेंसी में लेकर आए और वहीं छोड़कर चले गए. गोली अनिल के दाएं हाथ को छूते हुए छाती में लगी है. डॉक्टरों की टीम उसका उपचार कर रही है. उसका ऑपरेशन करना पड़ सकता है. घटना की सूचना मिलने के बाद अनिल के पिता जीवनराम व अन्य परिजन अस्पताल पहुंचे हैं.
पुलिस की टीमें कर रही पड़ताल: दिनदहाड़े हुई फायरिंग की घटना के बाद पुलिस की टीमें लगातार क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही हैं. शहर में सख्त नाकाबंदी करवाई गई है. फिलहाल अभी तक आरोपियों का पता नहीं चल पाया है. वहीं घटना में घायल अनिल से पुलिस अभी बयान नहीं ले सकी है. उसके परिजनों से जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस को पता चला है कि घटना के दौरान अनिल के साथ एक और युवक था, उसका भी पता लगाया जा रहा है.