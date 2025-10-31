ETV Bharat / state

दिल्ली के सीलमपुर में युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, अस्पताल में मौत, पुलिस बता रही रंजिश का मामला

नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली में अपराध पर लगाम नहीं लग पा रहा है. गुरुवार रात सीलमपुर इलाके में उस वक्त दहशत फैल गई जब कुछ बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी. युवक को जब प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक की पहचान 22 वर्षीय मिस्बाह के रूप में हुई है. वह जाफराबाद की गली नंबर 7 का रहने वाला था. उत्तर पूर्वी दिल्ली की डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि ''गुरुवार रात 10:40 पर सीलमपुर के जामा मस्जिद के पास फायरिंग की सूचना मिली. सीलमपुर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस टीम ने देखा कि एक युवक लहूलुहान हालत में पड़ा था, जिसे तुरंत जग प्रवेश चंद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान मिसबाह के तौर पर हुई है. जांच के लिए क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम को बुलाया गया''.

मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई खोखे बरामद किए हैं . डीसीपी का कहना की हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि आरोपियों की पहचान हो सके.

स्थानीय लोगों का कहना है कि मिस्बाह जामा मस्जिद चौक पर कॉफी पीने के लिए आया था, जब वह कॉफी पीकर अपनी कार की तरफ जा रहा था तभी उस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, उसके शरीर पर डॉक्टर को एक दर्जन से ज्यादा गोली लगने के निशान मिले है.