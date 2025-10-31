दिल्ली के सीलमपुर में युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, अस्पताल में मौत, पुलिस बता रही रंजिश का मामला
पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जानकारी के मुताबिक मृतक भी कई आपराधिक मामलों में संलिप्त था.
Published : October 31, 2025 at 7:07 AM IST
नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली में अपराध पर लगाम नहीं लग पा रहा है. गुरुवार रात सीलमपुर इलाके में उस वक्त दहशत फैल गई जब कुछ बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी. युवक को जब प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
मृतक की पहचान 22 वर्षीय मिस्बाह के रूप में हुई है. वह जाफराबाद की गली नंबर 7 का रहने वाला था. उत्तर पूर्वी दिल्ली की डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि ''गुरुवार रात 10:40 पर सीलमपुर के जामा मस्जिद के पास फायरिंग की सूचना मिली. सीलमपुर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस टीम ने देखा कि एक युवक लहूलुहान हालत में पड़ा था, जिसे तुरंत जग प्रवेश चंद अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान मिसबाह के तौर पर हुई है. जांच के लिए क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम को बुलाया गया''.
.
#WATCH दिल्ली: सीलमपुर मार्केट के पास एक व्यक्ति को कथित तौर पर कई बार गोली मारी गई। पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। pic.twitter.com/H6BrJ6r8rZ— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 30, 2025
मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई खोखे बरामद किए हैं . डीसीपी का कहना की हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि आरोपियों की पहचान हो सके.
स्थानीय लोगों का कहना है कि मिस्बाह जामा मस्जिद चौक पर कॉफी पीने के लिए आया था, जब वह कॉफी पीकर अपनी कार की तरफ जा रहा था तभी उस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, उसके शरीर पर डॉक्टर को एक दर्जन से ज्यादा गोली लगने के निशान मिले है.
पुलिस के मुताबिक मृतक मिसबाह भी आपराधिक प्रवृत्ति का था और उस पर हत्या, हत्या के प्रयास, लूटपाट और आर्म्स एक्ट के तहत सात से अधिक मुकदमे दर्ज थे. शुरुआती जांच में मामला गैंगवार या पुरानी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है. पुलिस की कई टीमें आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए तैनात कर दी गई हैं.
उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में यह हाल के दिनों में तीसरी बड़ी वारदात है. इससे पहले जाफराबाद में 26 अक्टूबर को युवक की गोली मारकर हत्या, वहीं भजनपुरा इलाके में एक बुजुर्ग की संदिग्ध हालात में मौत और सीमापुरी में झगड़े के बाद चली तलवारों में कई लोग घायल हो चुके हैं. लगातार हो रही इन घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रही है.
